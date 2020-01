Vargem não terá programação oficial para comemorar a virada de ano

Ao contrário dos investimentos realizados pela municipalidade com as festividades em comemoração ao Natal, este ano nada de oficial foi programado pelo poder público municipal para a passagem de ano. Houve anos em que a prefeitura chegou a realizar queima de fogos na Praça Capitão João Pinto Fontão e, de acordo com o informado à Gazeta de Vargem Grande, este ano não ocorrerá a celebração.

Também nenhum panfleto ou postagem nas redes sociais dos clubes locais, ou entidades indicam que haverá um local aberto à população para a tradicional comemoração de Ano Novo.

Só a Sociedade Brasileira Beneficente (SBB) celebrará pela quarta vez, a virada do ano com uma festa. De acordo com a diretora social da SBB, Márcia Cavalheiro, o evento contará com o próprio buffet e terá a presença do Dj Ganso. No entanto, o evento já está com ingressos esgotados e a expectativa é de receber em torno de 180 pessoas.

Celebrar um final de ano de modo mais íntimo, poderá ser a atitude tomada pela maioria dos vargengrandenses, que tudo indica passará a virada de ano em suas residências ou em festas de cidades da região.

No entanto, alguns jovens devem se agrupar para ir à Rua do Comércio ou para a Praça da Matriz, como acontece tradicionalmente e no encerrar das luzes de 2019, estourar algum champanhe em comemoração ao novo ano que se inicia.

Réveillon

À Gazeta, Mariana Cossi deu algumas dicas de tendências de moda e beleza para entrar em 2020 com o pé direito e muito estilo.

Segundo ela, vem aí mais um ano para brilhar. Ela deu dicas para os homens e para as mulheres.

Para eles, para criar um look bem moderno e chique para as festas, ela aconselha apostar em camisas de linho de algodão e calça chino, que é de tecido leve e modelagem confortável. Para ter um charme extra, Mariana disse para dobrar a barra da calça.

Caso esteja em uma praia ou em algum lugar de clima mais quente, o conselho é que os homens montem sua produção com uma bermuda de sarja e a camisa de linho.

Para elas, Mariana pontuou que é a hora de se jogar no brilho. Tecidos com fios metalizados e paetês coloridos, de acordo com ela, roubarão a cena da festa neste ano.

Mariana comentou que vale até trocar o famoso branco da virada e colocar aquele brilho com a cor de seu desejo, como lantejoulas azuis, amarelas, rosas e até mesmo vermelhas

“De fato, a moda tem se tornado mais democrática, e ser chique é, sem dúvida, estar se sentindo bem e confortável. O importante é estar feliz e curtir a vida com a família e amigos. Aproveitem e façam pedidos prósperos e coletivos”, finalizou Mariana.