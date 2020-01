Painel 28 de dezembro de 2019

A grande incógnita

O ano se finda e 2020 se apresenta como um dos mais agitados. Afinal, é ano de eleição municipal. Se 2019 termina com dois candidatos aspirando ao cargo de prefeito, o atual Amarildo Duzi Moraes que deve buscar a reeleição e o ex-prefeito José Carlos Rossi que já está em plena campanha, a pergunta que não quer calar é se o ex-prefeito Celso Ribeiro será ou não candidato.

Animado

Aparentemente quieto, a quase ninguém falando se será candidato ou não, se é que falou para alguém, quem esteve no aniversário de Celso Ribeiro no último sábado, pode sentir que ele não está parado, pelo menos na quantidade de amigos que compareceram para dar-lhe um abraço o movimento foi grande.

Mas

Enfrentar o populismo de Rossi, que vende esperança a um povo sofrido e sabe fazê-lo como poucos e a máquina de trabalho que o prefeito Amarildo se tornou, é preciso ser bom demais. Celso Ribeiro foi um dos melhores prefeitos que a cidade já teve e se por ventura sair candidato, o embate vai ser empolgante e certamente numa disputa assim, quem decide é o povo e quem sai ganhando ou perdendo, a depender da escolha, também é o próprio povo.

Emendas dos irmãos Teixeira do PT

O vereador Paulinho da Prefeitura publica nesta edição, mais duas verbas que conseguiu com os deputados do PT, os dois irmãos Teixeira, naturais da vizinha Águas da Prata. Luiz Fernando, estadual e Paulo, federal.

O vínculo com os filhos do saudoso professor Wolgran Junqueira Ferreira com Vargem Grande do Sul vem de longa data, desde o tempo em que era prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, na década de 80. Wolgran também foi prefeito de Águas da Prata por duas vezes na década de 60.