Associação Setembro realiza pagamento da 2ª parcela do 13º dos funcionários do Hospital

Criada em 2017 para angariar fundos para as entidades de Vargem Grande do Sul, a Associação Setembro realizou na última sexta-feira, dia 20, o pagamento da segunda parcela do 13º para os 140 funcionários do Hospital de Caridade, um repasse de R$ 206.000,00.

O pagamento da primeira parcela aconteceu no início de dezembro e foi feito durante dois dias, diretamente aos funcionários pela equipe da Associação Setembro, atendendo aos trabalhadores de todos os turnos de trabalho e totalizando um repasse no valor de R$ 115.000,00. Em 2018 o pagamento do 13º do hospital também foi efetuado pela Associação.

A captação de recursos da Associação Setembro ocorre por meio de eventos, associados e empresas parceiras. Para ser um associado, contribuindo com as causas apoiadas pela instituição e participando do programa de benefícios com descontos de empresas parceiras cadastradas entre em contato através do site www.associacaosetembro.com.br ou pelo telefone 3641-6518.