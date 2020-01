Falecimentos publicados no dia 28 de dezembro de 2019

Faleceu o sr. Ernesto Perete Neto, no dia 20 de dezembro, aos 73 anos de idade. Divorciado, deixa os filhos Elizabete, Elizangela, Eliana e Emanuel, genros, nora, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 21 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Maria Amélia Roque, no dia 19 de dezembro, aos 58 anos de idade. Divorciada, deixa as filhas Sandra, Sônia e Simone. Foi sepultada no dia 20 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Amélia Rosentina da Costa, no dia 24 de dezembro, aos 75 anos de idade. Viúva, deixa o filho Marcos. Foi sepultada no dia 25 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.