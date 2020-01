Informe Publicitário: Projeto Social Jita Kyoei de Judô apresenta seus resultados no judô Regional, Estadual e Nacional em 2019

Os judocas do Projeto Social Jita Kyoei de Judô de Vargem Grande do Sul no ano de 2019 conquistaram mais de 420 medalhas nas categorias individuais, do sub 09 ao master. Quase o dobro de 2018.

Foram 17 troféus de contagem geral de pontos.

Foram 100 judocas graduados em 2019.

Na 8ª delegacia da FPJudô, o Projeto Social Jita Kyoei de Judô encerrou o ano de 2019 na 3ª colocação geral entre as melhores Associações, no meio de mais de 40 cidades.

Resultados por Eventos

Copa Real União 2ª Colocação Geral

Copa Hortolândia 6ª Colocação Geral

Copa Tigre 3ª Colocação Geral

Copa São Carlos 3ª Colocação Geral

Copa Rio Claro 3ª Colocação Geral

Copa CCP Liceu 2ª Colocação Geral

Copa Jita Kyoei 1ª Colocação Geral

Copa da Amizade 2ª Colocação Geral

Copa Piracicaba 1ª Colocação Geral

Copa 8ª Oeste 3ª Colocação Geral

1ª Etapa do Circuito da Liga Sul Mineira de Judô 3ª Colocação Geral

3ª Etapa do Circuito da Liga Sul Mineira de Judô 2ª Colocação Geral

7ª Etapa do Circuito da Liga Sul Mineira de Judô 3ª Colocação Geral

Torneio Incentivo 2019 1ª Colocação Geral

Copa LIDARP 3ª Colocação Geral

Copa 198 Anos de Judô Pérola da Mantiqueira 1ª Colocação Geral

Os títulos mais importantes do Judô Jita Kyoei em 2019 foram com os seguintes atletas

Maria Gabriela Ramos Araújo

PRATA CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXAS

Diego Colam Santos Pinheiro Filho

PRATA CAMPEONATO PAULISTA OPEN ASPIRANTE

Caio Henrique Lopes Alves

PRATA CAMPEONATO PAULISTA DE JUDÔ

Ana Júlia Ribeiro

BRONZE CAMPEONATO OPEN ASPIRANTE

Maria Gabriela Valim

PRATA COPA SÃO PAULO

André Luís Valim Filho

BRONZE CAMPEONATO PAULISTA POR FAIXAS

Djonatan Scheubauer Ferraz

OURO COPA SAO PAULO

Gabriele Simionato

PRATA CAMPEONATO ABERTO POR FAIXAS

Nos Jogos Regionais em 2019, representamos SÃO JOÃO DA BOA VISTA, e conquistamos:

4ª Colocação Masculino Equipe

5ª Colocação Feminino Equipe

Em 2019, o sensei adjunto do Projeto Social Jita Kyoei de Judô de São João da Boa Vista GUILHERME DAUD RONCHI foi promovido a Árbitro NACIONAL A e em pouco tempo será o primeiro árbitro de Judô de Vargem Grande do Sul e de São João da Boa Vista a ser graduado Árbitro Internacional da Federação Internacional de Judô.

“Esse ano obtivemos excelentes resultados, mesmo com grande parte de nossa equipe tendo menos de um ano de judô conseguimos ficar na terceira colocação em nossa região, esse feito é resultado dos esforços dos alunos nos treinos e dos senseis mantendo o alto padrão nas aulas. O único lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, e nosso pessoal tem trabalhado muito! Parabéns a todos”. sensei Guilherme Daud Ronchi.

Para fechar o ano com chave de ouro, Jita Kyoei ainda conquistou uma medalha nacional com o sensei Marco Aurélio Lodi Gomes que em novembro sagrou-se CAMPEÃO BRASILEIRO MASTER DE JUDÔ pela Confederação Brasileira das Ligas de Judô. Um feito ímpar que serviu para alavancar a prática de novos judocas no Projeto Social Jita Kyoei de Judô.

Além disso, o judoca JOÃO PEDRO REZENDE FERREIRA foi selecionado como ATLETA DO ANO, graças às suas participações e superação nos torneios e treinos de Judô, e irá ser condecorado ainda em dezembro com o TROFÉU CREPÚSCULO 2019 na cidade de São João da Boa Vista.

Em 2019 não temos do que reclamar. Foram muitas conquistas calcadas no esforço extremo e na superação. Mesmo o Projeto Social Jita Kyoei de Judô sendo COMPLETAMENTE GRATUITO, oferecendo aulas de judô todos os dias para mais de 100 crianças e jovens, não tivemos absolutamente nenhum apoio do poder público de Vargem Grande do Sul, não obstante tendo pedido e solicitado inúmeras vezes pessoalmente com o prefeito e/ou vereadores; e mesmo assim carregamos no peito o nome de nossa cidade. Afinal a nossa querida Vargem Grande e os judocas de nosso Projeto não têm culpa da ingerência, da inaptidão e da politicagem. Assim sendo, sem diatribes, fizemos muito mais que nosso máximo e isso nos deixou mais fortes para 2020, pois um fraco quando é ameaçado desiste, mas um forte quando é ameaçado cresce, só tenho a agradecer a todos que estiveram do nosso lado e que proporcionaram todas as nossas conquistas em 2019″, sensei Marco Aurélio.

Agradecimentos aos nossos parceiros e patrocinadores:

Padaria Lusitana, Haras Perobeira, Eder Garcia Tattoo Inc, MG Personalizados, Departamento de Esportes de São João da Boa Vista, Jeca Tatu, Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, Grupo HINODE, RPSilk, Mega Comunicação, UNIFEOB

Agradecimento aos senseis Jita Kyoei

Marco Aurélio Lodi Gomes, Osvaldo Quessa, Guilherme Daud, Glauber Fortini, Samea Calderari, Raphel Carneiro, Rodrigo Buzelli Moreira, Marcelo Fiorete Gorini

E um agradecimento e homenagem especiais ao sensei Guilherme Martinatti, que nos deixou em outubro, mas que será lembrado para sempre em meio ao Judô Jita Kyoei e em meio ao Judô Regional.

JITA KYOEI É UM PROJETO SOCIAL GRATUITO

As aulas no Projeto Social Jita Kyoei de Judô são INTEIRAMENTE GRATUITAS e ocorrem todos os dias no Instituto JITA KYOEI, na Rua Sete de Setembro, nº 378, no Centro de Vargem Grande do Sul, pertinho do Clube das Mães.

Horários

Segundas, Quartas e Sextas às 18h

Terças e quintas às 19h30

Sábados às 09h e às 16h

Idades a partir de 4 anos até 120 anos.

Iniciação | Intermediário | Avançado | Alto Rendimento