Prefeitura espera arrecadar R$ 10 milhões com o IPTU

Além do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), outro tributo cobrado no início do ano é o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Em Vargem Grande do Sul, os carnês de 2019 devem chegar em breve aos contribuintes.

De acordo com o relatado pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, serão entregues aproximadamente 19.500 carnês e o valor estimado de recolhimento é em torno de R$ 10 milhões com a arrecadação do imposto.

Segundo a prefeitura, a população deverá começar a receber o carnê entre o final de fevereiro e início de março. A cobrança e o vencimento das primeiras parcelas do IPTU irão começar em 15 de março, conforme o decreto. Os contribuintes que optarem pagar em parcela única receberão desconto de 5%.

A prefeitura ainda informou que para reajuste do imposto esse ano, será aplicada a correção inflacionária do período. Além disso, foi diminuído o redutor, previsto no artigo do código tributário municipal, em 7.5%