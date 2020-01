Que 2020 venha com mais empregos e geração de riquezas

A economia brasileira começa a dar sinais de que vai melhorar, depois de vários anos de profunda retração econômica. Os problemas causados pela desaceleração atingem a todos, sendo um dos mais graves, o desemprego que assola milhões de brasileiros.

Vargem Grande do Sul também foi tomada pelo turbilhão do desemprego, de muitas empresas fechando suas portas, da recessão e da desaceleração do consumo, com impactos negativos no dia a dia dos vargengrandenses.

A possibilidade de haver crescimento no próximo ano, certamente é uma boa notícia a todos. O governo, pelo menos os que dirigem a economia do país, começa a implementar as tão necessárias reformas estruturais, numa tentativa de diminuir o dantesco tamanho do Estado brasileiro, que absorve uma monumental quantia em impostos e em contrapartida pouco oferece aos seus cidadãos.

Parece também que meio aos trancos e barrancos, o Congresso com suas duas Casas começa a sentir o peso da responsabilidade e o caos que pode advir se nada for feito. Assim, os congressistas chamam para si importantes tarefas no ajuste tão necessário das contas do governo brasileiro.

O ano que se inicia traz um pouco de otimismo também para quem se preocupa com os destinos de Vargem Grande do Sul, para quem investe e gera os tão sonhados empregos. O principal motor para o crescimento, há muito já foi detectado e pode vir do setor da construção civil.

Quem não quer ter sua casinha. Que sacrifício um casal não faz para ter seu tão sonhado lar. Sem dúvida que o governo federal com projetos como o Minha Casa Minha Vida, contribui para fazer a máquina girar, o comércio vender, as pessoas se empregarem nas construções.

É só visitar alguns bairros da cidade, como um dos mais novos, o Jardim Canaã, para ver o que uma economia bem azeitada gera de trabalho e riqueza. É uma profusão de novas construções, a maioria delas com financiamento do programa Minha Casa Minha Vida.

Se está assim com um crescimento pequeno, pouco mais que 1%, imagina se de fato a economia crescer mais, 3% ou 4% como alguns otimistas estão prevendo.

Assim todos estão torcendo para que de fato 2020 possa trazer mais empregos e renda para todos os vargengrandenses, numa espiral de crescimento que não seja o voo da galinha, mas um voo consistente, que alcance bem mais que o rente chão que nos últimos anos fomos obrigados a ver tão próximo.