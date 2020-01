GCM flagra dupla levando cocaína e LSD para festa

A equipe da Guarda Civil Municipal composta por Thiago, Toneto e Gelabet, realizava patrulhamento na noite da última terça-feira, dia 31, quando por volta das 21h se deparou com quatro indivíduos saindo do banheiro do posto de combustíveis São Joaquim, os quais demonstraram nervosismo ao verem a viatura.

Os guardas então fizeram a abordagem e durante busca pessoal, com um deles foi encontrado dentro de uma pochete que estava em sua cintura, um saquinho transparente com quatro comprimidos e meio de LSD, uma porção de cocaína, um saquinho contendo um pó cristalizado transparente e R$ 830,00. No chão próximo a ele, foi localizado um saquinho contendo mais drogas, as quais ele informou serem de sua propriedade. Com o segundo indivíduo, no bolso da blusa os GCMs acharam um saco plástico branco com R$ 82,00 e 48 eppendorfs de cocaína. Já com os outros dois que estavam no grupo, nada foi encontrado.

Ao serem questionados sobre onde estavam indo, eles informaram aos guardas que locaram uma van e estavam viajando de Mococa para Andradas onde iriam para uma festa. No momento em que era realizada a abordagem, a equipe da Polícia Militar formada pelos cabos Rodrigo e Marcientra passou pelo local e prestou apoio até o fim. O veículo em que o grupo estava foi vistoriado e nada ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos, os dois que estavam em posse de drogas e assumiram sua propriedade, receberam voz de prisão e foram conduzidos até a delegacia, onde foi registrada a ocorrência. Após o término do registro do boletim de ocorrência, os dois foram liberados.