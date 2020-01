Samuel é o primeiro bebê a nascer em Vargem em 2020

Tradicionalmente, a Gazeta de Vargem Grande informa qual foi o último bebê que nasceu no ano que se encerrou e qual o primeiro bebê a vir ao mundo após a virada de ano.

Sinais dos tempos em que em todo o Brasil diminui a taxa de natalidade, em 2020, o primeiro bebê de 2020 nasceu apenas na manhã desta sexta-feira, dia 3, no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

Samuel de Jesus do Carmo é o segundo filho do tratorista Antônio Oteone do Carmo, de 26 anos, e da doméstica Naara Cristina Santos do Carmo, de 23 anos. O pequeno Samuel é irmão de Sofia Vitória do Carmo, de 4 anos.

Os avós maternos da criança são José Aparecido França e Adriana Aparecida França, e os avós paternos Antônio do Carmo e Antônia Rodrigues Lopes.

O pequeno veio ao mundo com 2,300 kg e 42,5 cm. O pré natal foi realizado pelo Dr. Alberto e a cesariana quem fez foi o Dr. Feracin. De acordo com o pai, o parto foi tranquilo.

Antônio contou que Samuel foi planejado e que o sentimento no momento é de agradecimento a Deus. Os pais desejam muita saúde e pedem para Deus abençoar, proteger, livrar de todo mal e muita sabedoria para o pequeno Samuel que veio ao mundo em uma ocasião tão especial.

Último bebê

Conforme apurado pela Gazeta de Vargem Grande, na madrugada do dia 31, nasceu a última criança em 2019 no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, sendo uma menina.

O jornal contatou a mãe da criança, moradora da cidade vizinha Casa Branca, que informou que ela nasceu 00h45 do dia 31, pesou 3,300 kg e mediu 50 cm.

De acordo com a mãe, o pré natal foi realizado pelo Dr. Feracin, no entanto, precisou fazer cesariana pelo médico plantonista, que foi o Dr. Elier. Ela contou que a gestação foi muito tranquila.

A mãe, de 30 anos, e o pai, de 37, disseram que a filha é tudo na vida deles. Os pais preferiram não informar o nome da criança na entrevista ao jornal.

Pesquisa

Entre mais de quatro milhões de bebês nascidos em 2019, o nome Enzo Gabriel lidera a lista de nomes de bebês mais registrados nos cartórios do Brasil em 2019, tornando-se bicampeão. Na lista de nomes femininos, quem está no topo é Maria Eduarda, ocupando o terceiro lugar no ranking total.

Esses dados são de acordo com levantamento do portal de Transparência do Registro Civil, da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) Brasil.

O ranking foi realizado com base nos 4.472.331 registros de nascimento emitidos até o dia 19 de dezembro. O nome Enzo Gabriel foi dado a 11.672 recém-nascidos no país e Maria Eduarda a 12.063 bebês. Na lista geral, entre os dois nomes, aparece João Miguel, com 15.082 registros de nascimentos.

Em quarto lugar aparece o nome Pedro Henrique, com 11.023 registros. Em seguida, Maria Clara em quinto, com 10.251, e Maria Cecília em sexto, com 9.570. Em sétimo está o nome Maria Júlia que teve 9.448 registros, e em oitavo, Miguel, que foi dado a 9.436 crianças. Maria Luiza está na nona posição com 9.132 registros, e Arthur em décimo, com 8.525.

No estado de São Paulo, o nome Maria Eduarda aparece na primeira posição do ranking, com 3.188 registros e Enzo Gabriel está em segundo lugar, com 3.119 registros. O nome Pedro Henrique ocupa a terceira colocação, com 3.026 registros.

Em Vargem

A Gazeta de Vargem Grande contatou o Cartório de Registro Civil do município para saber quais nomes foram mais registrados em Vargem em 2019. De acordo com o informado, entre os nomes femininos mais registrados estão Sophia e Maria e suas variações, e entre os masculinos, Pedro Henrique e Heitor.