Após sete anos, novo Sasp foi inaugurado

A inauguração do prédio do Serviço de Atendimento de Saúde Psicossocial (Sasp) – Unidade de Atendimento à Saúde “Dr. Ernani de Andrade” aconteceu no dia 27 de dezembro e contou com a presença de centenas de pessoas. No prédio também funcionará o Centro de Atendimento Psicossocial (Caps).

A cerimônia foi dirigida pelo chefe de Gabinete, Celso Henrique Bruno. Estiveram presentes autoridades municipais como o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), a primeira dama Maria Aparecida Teijada de Moraes, o vice-prefeito José Roberto Rotta, a diretora do Departamento de Saúde, Maria Helena Zan e o diretor regional de Saúde, Dr. Benedito Carlos Rocha Westin.

Também estiveram presentes os vereadores Antônio Sérgio da Silva (PSDB), Carlos Alberto Seixas (PTB), Carlos Eduardo Scacabarozi (PSDB), Célio Santa Maria (PSB), Fernando Donizete Ribeiro (PRB), Guilherme Nicolau (MDB), José Luís dos Santos (PPS), Laércio Inácio Anacleto (PPS) e Paulo César da Costa (PSB), além do presidente da Câmara Municipal, Felipe Gadiani (MDB)

O padre Dênis Aparecido Crivelari, vigário paroquial da Paróquia de Sant’Ana e o pastor Cláudio Ricardo de Lima, da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga também participaram da cerimônia de inauguração.

A família do homenageado, o farmacêutico Ernani de Andrade também compareceu, como seu filho, o dentista Francisco Thomaz Cintra de Andrade, sua esposa Rosa e demais familiares.

Na ocasião, foi lido o telegrama do vice-governador Rodrigo Garcia, que agradeceu o convite e parabenizou a administração pela inauguração. Em seguida, a assistente social e chefe de equipe do Caps, Lilian Aparecida Sossai Inácio leu um breve histórico sobre o homenageado Ernani de Andrade, que nasceu em Vargem Grande do Sul e após ir para várias cidades, voltou para sua terra natal onde foi farmacêutico, dentista, vereador e juiz de paz.

Após, o padre Denis fez a bênção ao local, que terá um grande fluxo de pacientes. Representando as igrejas evangélicas, o pastor Cláudio fez as orações.

A diretora de Saúde, Maria Helena Zan, que falou do funcionamento do SASP e da sua importância para a área de saúde mental do município. O vice-prefeito Rotta também ressaltou a dedicação e o empenho de toda a equipe da prefeitura em realizar a obra, assim como o presidente da Câmara Felipe Gadiani e o diretor regional de Saúde, Dr. Benedito Westin.

O prefeito fez uso da palavra e contou que em 2011 o prédio do antigo Sasp teve de ser demolido, pois uma reforma não era mais suficiente. No final de 2012 foram deixados os recursos conseguidos através de convênio e o prédio em construção, que foi terminado em 2019, passando para uma área de mais de 600 metros quadrados de construção.

Ele também falou sobre o homenageado, Dr. Ernani, e em especial, do Dr. Francisco e sua esposa Rosa, que tanto também colaboraram para o município, lembrando especialmente da luta dos dois para abrir no município o antigo CPDEX, hoje Apae, para o acolhimento e atendimento de alunos com problemas para aprendizagem e deficientes.

Após, o prefeito entregou um quadro do Dr. Ernani ao seu filho Dr. Francisco, que o recebeu emocionado. “É um momento muito especial para todos nós da família”, disse.

Dr. Francisco falou do trabalho de seu pai e de sua família pela saúde do município. Lembrou que seu pai saiu daqui para estudar e iniciou sua família em Minas, mas voltou para cá; onde abriu uma farmácia. Falou dos exemplos e da tradição da família e destacou o trabalho da administração em prol da cidade.

A família e as autoridades descerraram a placa inaugural do novo Sasp e todos os presentes puderam conhecer as dependências do local, que conta com recepção, salas para atendimento de psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, assistência social, enfermaria, inalação, medicação, eletrocardiograma, pré consulta, espera interligada, quatro consultórios médicos, sala de reuniões almoxarifados, sanitários, arquivos, cozinha, tudo bem distribuído para melhor atender à população.