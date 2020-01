Falecimentos publicados no dia 4 de janeiro de 2020

Faleceu o sr. Luís Zweet, no dia 26 de dezembro, aos 67 anos de idade. Viúvo, deixa os filhos Marcos, Marcelo, André e Juliana, o genro Júlio, as noras Lucilene, Patrícia e Valdinéia e os netos Júlia, Jhonatan e Jenifer. Foi sepultado no dia 27 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a professora Leila Pavan de Lima, no dia 1º de janeiro, aos 90 anos de idade. Viúva de Edézio Messias de Lima, deixa as filhas Leila e Lilian, os genros João Vicente e Luiz Augusto e as netas Marina, Maria Fernanda, Mariana, Maria Inês e Maria Luiza. Foi sepultada no dia 2 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. José Benedito Otero, no dia 30 de dezembro, aos 72 anos de idade. Deixa a esposa Aparecida de Fátima e os filhos Silvana, Altieres, Adriana, Mateus, Maicon, Edson e Tiago, genros, noras, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 30 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Masaru Mori, no dia 31 de dezembro, aos 85 anos de idade. Deixa a esposa Humico Y. Mori, as filhas Sônia e Sílvia, os genros Pedro e André e os netos Leonardo, Mirella e Lucca. Foi sepultado no dia 31 de dezembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Julieta Zamora Aliende, no dia 2 de janeiro, aos 80 anos de idade. Viúva do dentista Ulisses Lopes Aliende, deixa os filhos Flávio, Luís Antônio e Valéria. Foi sepultada no dia 2 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Roseni Alves da Silva, no dia 31 de dezembro, aos 74 anos de idade. Viúva, deixa os filhos Valdemir, Valdecir, Idair e Anadri. Foi sepultada no dia 1º de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Sirlei de Angelis Dias, no dia 31 de dezembro, aos 72 anos de idade. Deixa o marido Luís e os filhos Kátia e Anderson. Foi sepultada no dia 1º de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Maria Antonieta Sartori Bertoloto, no dia 27 de dezembro, aos 76 anos de idade. Viúva, deixa os filhos Francisco e Maria Helena, o genro Valmir, a nora Rosane e os netos Milene, Juninho e Bruna. Foi sepultada no dia 27 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Ismael de Almeida Maria, no dia 2 de janeiro, aos 57 anos de idade. Solteiro, deixa os irmãos Osmar, José Paulo, José Luiz, Maria, Cida e Angelina, os cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 3 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Antônio Geraldo Ribeiro, no dia 2 de janeiro, aos 74 anos de idade. Deixa a esposa Neusa, os filhos Marcelo e Vanessa, o genro Luís Fernando, a nora Marcella e os netos João Pedro, Henrique, Maria Luísa e Ana Beatriz. Foi sepultado no dia 3 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Luís Antônio Cantini, no dia 30 de dezembro, aos 65 anos de idade. Deixa a esposa Aparecida e os filhos Rafael e Edmara. Foi sepultado no dia 31 de dezembro, no Cemitério da Saudade.