Jovem morre em acidente no trevo de Itobi

Uma fatalidade pode ser a causa da morte acidental de um rapaz de 17 anos, de Casa Branca, em um acidente ocorrido logo no trevo de entrada da cidade Itobi, por volta das 15h30 desta terça-feira, dia 7.

De acordo com informações obtidas pela Gazeta de Vargem Grande junto à Polícia Civil e Rodoviária, o caminhão com placa de Pirandi (SP) e o Gol com placa de Casa Branca (SP) estavam trafegando na SP-350, na altura do trevo da entrada de Itobi, quando a campana do caminhão quebrou e foi arremessada no vidro da frente do carro, que seguia logo atrás.

O vidro quebrou com o impacto e a vítima, o jovem de 17 anos que estava no banco do passageiro, não resistiu e faleceu no local. A Polícia Civil e Rodoviária estiveram no local e mais dados deverão ser liberados em breve. O nome da vítima não havia sido liberado pela polícia.