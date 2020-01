Meriva capota após ser atingido por Corsa

Na manhã do último sábado, dia 28, um veículo capotou na avenida Joaquim Antônio da Silva depois de ser atingido por outro automóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares César e Querino foram acionados via Copom para atender um acidente de trânsito ocorrido pouco antes das 9h de sábado, no qual um Meriva havia capotado na avenida e as vítimas haviam sido socorridas pelo SAMU até o hospital. Pessoas que estavam no local dos fatos narraram aos PMs que o outro carro envolvido no acidente se tratava de um Corsa modelo antigo, que colidiu contra o Meriva e fugiu em direção ao Santa Marta.

Os policiais foram informados pelos Copom que havia um carro abandonado em uma área verde aos fundos do bairro Santa Marta. Eles foram ao local e constataram que se tratava do Corsa envolvido no acidente. O veículo foi apreendido, porém seu condutor não foi encontrado.

Depois de passar por atendimento médico, as vítimas foram até a delegacia e lá o condutor do veículo relatou que conduzia o Meriva pela avenida na companhia de seu passageiro, no sentido bairro centro, quando um Corsa saiu de uma estrada de terra de repente, fazendo uma manobra e indo na contra mão, batendo em sua lateral. Com a batida, seu veículo capotou, ele teve cortes na mão esquerda e pessoas que estavam no local acionaram o socorro.

Antes do boletim de ocorrência ser finalizado, chegou até a delegacia um adolescente de 15 anos juntamente com sua mãe. O jovem alegou ser o motorista do Corsa e informou que seu amigo pegou o carro emprestado para eles irem a uma festa numa edícula, em um certo momento seu amigo dormiu e ele pegou o carro escondido para ir até em casa pegar uma blusa.

O adolescente relatou ainda que conduziu o carro pela estrada de terra que dá acesso a avenida e quando foi entrar na via, ele não entrou direito e acabou batendo no Meriva. Quando viu o carro capotando ele se assustou e foi até o Santa Marta, abandonou o veículo e correu em direção ao condomínio de chácaras Estância das Flores, sua mãe foi avisada sobre o ocorrido foi até lá buscá-lo, em seguida os dois seguiram até a delegacia.

Devido ao acidente o jovem teve um corte em sua cabeça e após o registro da ocorrência ele foi liberado a sua mãe, mediante assinatura do termo de compromisso. O Corsa foi apreendido e levado para o pátio de Pinhal e será liberado apenas judicialmente.