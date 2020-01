Vargengrandenses celebram a chegada de 2020

A chegada do ano novo foi celebrada em família, com amigos e com muita animação na cidade

Quem ficou em Vargem pôde optar em passar o réveillon na SBB, onde de acordo com Márcia Cavalheiro, o cardápio foi preparado com muito amor e carinho pela cozinha da SBB, sob o comando de Sônia Presti, além de muita música ao som do Dj Ganso. “Foi um réveillon bem família mesmo, onde várias famílias da cidade se encontraram em uma noite tranquila, de muita harmonia, alegria e descontração”, disse. Mas, a maioria das pessoas comemorou em suas casas recebendo familiares e amigos, e teve também, quem aproveitou a data para viajar e virar o ano em outros lugares do país e do mundo

Fotos: Arquivo Pessoal