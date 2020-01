Escola Prof. Flávio Iared começa a ser erguida

Outra notícia alvissareira dada logo no início de 2019 com relação à Educação, foi a retomada da construção do prédio da Escola Prof. Flávio Iared, localizada ao lado do Jd. Fortaleza. A escola foi iniciada durante a primeira gestão do prefeito Amarildo Duzi Moraes e paralisada durante os quatro anos do ex-prefeito Celso Itaroti que o sucedeu. A escola terá ensino integral e será a maior do município. “Será a primeira escola municipal com ensino integral, a criança entrará às 7h e sairá às 17h, com cinco refeições durante o dia”, comentou o prefeito Amarildo em entrevista ao jornal.

De acordo com o projeto desenvolvido pelo Departamento de Obras, teria uma área total construída de 3,54 mil m², sendo 2,34 mil m² do pavimento térreo e cerca de 1,2 mil m² no superior. Seriam construídas 16 salas de aula, sala de informática, biblioteca, pátio coberto, espaço interno com auditório, setor de serviços para cozinha, despensa e refeitório, setor administrativo com salas para coordenador, diretor, vice-diretor, secretaria, sala de reuniões, sala de professores, depósito e almoxarifado. Questionada em junho de 2018 pela Gazeta, a prefeitura explicou que serão investidos em torno de R$ 5 milhões até o final do projeto devendo estar concluída em 2020.

Ministério público manda arquivar inquérito do Casarão

Muita celeuma envolveu a compra do conhecido Casarão da Família Dutra para sediar o Departamento de Educação do Município. Houve até um inquérito civil baseado em representação feita pelo vereador Alex Meglorini Mineli (PRB). Até que, conforme noticiou o jornal na sua edição do dia 16 de março, o Ministério Público de Vargem Grande do Sul propôs o arquivamento do Inquérito Civil instaurado para apurar eventual improbidade administrativa por ato lesivo ao erário público na aquisição do citado casarão localizado na esquina das ruas Bernardo Garcia e Batista Figueiredo, para ser a sede do Departamento Municipal de Educação.

Na mesma edição, o prefeito informou que o Casarão já foi pago integralmente através de depósitos judiciais, conforme valores definidos por perito judicial indicado pelo juízo local. O valor total foi de R$ 1.937.515.09 para um terreno de 936 m² e área construída de 423 m². “Apenas para análise de comparação, recentemente foi vendido o antigo prédio da agência da Nossa Caixa, na Rua do Comércio, cujo terreno possui apenas 379,90 m² de área, por exatos R$ 1,4 milhão”, disse Amarildo.