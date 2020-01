Painel 4 de janeiro de 2020

Deputado do Cidadania em Vargem

O deputado federal Arnaldo Jardim, do partido Cidadania, visitou o gabinete do prefeito Amarildo Duzi Moraes na sexta-feira, onde foi recebido pela equipe do prefeito, pelos vereadores Cabo Laércio e José Luiz, estando presente também o empresário Jair Gabricho.

Verbas para a cidade

Na semana passada o deputado, segundo informou o prefeito, liberou duas emendas para a cidade, uma de R$ 300 mil para aquisição de uma escavadeira sob esteiras, que vai ser utilizada na recuperação de estradas rurais; e mais R$ 250 mil para infraestrutura, que vai ser utilizada para pavimentação.

Ligou para o jornal

Do gabinete, o deputado ligou para o jornal e falou com o redator Tadeu Fernando Ligabue e comentou sobre sua atuação parlamentar, como na aprovação da Reforma Previdenciária e que para este ano novo vai se empenhar na Reforma Tributária e também na nova lei de concessão de Parcerias Público-Privadas (PPP’s), que trata das relações entre o setor público e a iniciativa privada, com investimentos do setor privado junto ao poder público.

Prazo para filiação

O prazo para mudança de partido para vereadores em exercício do mandato é 4 de abril. Essa data é o prazo final também para filiações para quem queira concorrer nas eleições de 4 de outubro, assim como transferência de domicílio eleitoral.

Adeus ideologia

Muita água vai passar por debaixo da ponte até o prazo final de filiação partidária. Como não haverá mais coligações para as eleições proporcionais, no caso para vereadores, muitos candidatos vão estudar qual o partido em que ele terá mais chances de se eleger. Se já existia pouca ideologia partidária, agora cada candidato vai pensar tão somente em sua eleição.