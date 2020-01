Retrospectiva 2019

Tadeu Fernando Ligabue

Dentre as funções do jornal Gazeta de Vargem Grande, está a de relatar os acontecimentos ocorridos em Vargem Grande do Sul durante a semana que o jornal é editado, culminando com sua circulação aos sábados, quando milhares de leitores tomam conhecimento das notícias com seus fundamentos baseados nos princípios que há quase quarenta anos nos norteiam, escrever com independência e responsabilidade sobre o que ocorre na cidade.

Escrever a história de uma cidade é uma tarefa instigante, que poucos se dão ao trabalho de realizar. Noticiar os fatos, buscar a notícia, ouvir os dois lados, jogar luz onde muitos não querem que ela chegue, levar os leitores à reflexão, lutar pelo problemas cotidianos de seus moradores, como a falta de água, os buracos das ruas, problemas com o atendimento médico, a falta de arborização na cidade, são pequenos fios de um tecido que ao longo do tempo vai sendo forjado e nele ficam impressos todos os acontecimentos que forjam a cultura e a alma de uma cidade.

Olhar edição por edição deste ano de 2019 que se findou e relatar quais os fatos mais impactantes que ocorreram em Vargem Grande do Sul, também é um relevante trabalho jornalístico, que contribui, esperamos, para reforçar os laços que unem todos que querem o desenvolvimento sustentável desta cidade e lutam pelo bem estar de seus indivíduos.

Num momento difícil que o país atravessa, com seu presidente e seguidores atacando os jornais e os jornalistas, tentando usar as redes sociais para desacreditar o trabalho de profissionais e veículos de informação, que cumprem uma função essencial na democracia brasileira, dando voz a todos, orgulhamos de lembrar que temos uma longa história de luta e sobrevivência e que nossa voz não se calará.

“Para virar a página, é preciso lê-la antes. Para encerrar um capítulo e passar a outro, é preciso tê-lo lido. Se não for assim, sentiremos a falta de não ter lido a história direito e não compreenderemos os capítulos seguintes. A verdade não dói e, se dói, nunca deve ser ocultada. Será sempre melhor conhecê-la”. GARZÓN, Baltasar. Para virar a página, é preciso lê-la. Folha de São Paulo, São Paulo-SP, 14 out. 2010. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1410201019.htm>.

Nesta edição e na próxima, estamos fazendo uma retrospectiva dos principais assuntos que foram noticiados pelo jornal Gazeta de Vargem Grande nas várias áreas que o semanário cobre, procurando manter viva a história de nossa cidade, para podermos compreender o presente e lançar os olhos para o futuro de Vargem Grande do Sul.