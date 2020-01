GCM flagra trio embalando drogas na Cohab VI

No último sábado, dia 4, a Guarda Civil Municipal recebeu uma denúncia anônima a respeito de pessoas embalando drogas em uma mata nas proximidades da Cohab VI. Quando os GCMs chegaram ao local se depararam com três indivíduos, os quais ao perceber a presença da equipe saíram correndo.

Foi realizado o cerco e um deles foi localizado. Ao retornar ao lugar onde o trio estava, foram encontradas cinco porções de maconha em cima de um piso, que juntas pesaram 15,3 g do entorpecente, além de uma sacola plástica parcialmente cortada em círculos. O indivíduo recebeu voz de prisão e ao ser questionado sobre as drogas, informou que eram para o seu consumo.

Devido aos fatos, ele foi conduzido até a delegacia em São João da Boa Vista, onde foi registrado a ocorrência e em seguida ele foi liberado pela autoridade policial de plantão. Participaram da ocorrência a equipe formada pelos GCMs Charles e Thiago e a equipe composta pela sub-inspetora Luciana e o GCM Erik.