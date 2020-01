Cultura fará arquivo sobre Padre Donizete

O Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul está organizando um arquivo sobre a história do Padre Donizete Tavares de Lima no município.

Para a conclusão do arquivo, a Cultura busca a colaboração da população com fotos de eventos, celebrações de casamento, batizados e missas solenes que tenham sido registradas antes da reforma da Igreja de Nossa Senhora Aparecida.

Os interessados devem comparecer no prédio do Departamento de Cultura, que fica à Rua Major Corrêa, nº 505, no Centro. De acordo com o informado, as fotos serão copiadas e entregues no ato. Para maiores informações, os números 3641-6199 e 3643-2755.