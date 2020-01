Dois carros e uma ambulância se envolveram em acidente

Durante a madrugada do último domingo, dia 12, ocorreu um acidente na rodovia que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista.

De acordo com as informações obtidas junto a Polícia Rodoviária (PMRv), o acidente, uma colisão lateral seguida de choque, foi por volta das 2h da madrugada de domingo. A motorista de um Fiat Linea com placas de Divinolândia seguia pela pista no sentido São João a Vargem quando, segundo o relatado por testemunhas, teria entrado na pista contrária.

O motorista de um Gol com placas de São João da Boa Vista, que seguia no sentido oposto, tentou desviar do carro dela e a motorista também tentou desviar do Gol. No entanto, a manobra de ambos não conseguiu evitar a colisão.

O Fiat Linea atingiu a lateral do Gol, que rodou na pista. Posteriormente, uma ambulância com três passageiros, que seguia no sentido São João a Vargem, atingiu uma roda que estava no meio da faixa de rolamento e acabou colidindo contra o Linea, informou a PMRv.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, a motorista do Fiat Line foi submetida ao teste do etilômetro, o qual resultou em 0,42. Ela foi conduzida até a delegacia, forneceu uma amostra de sangue para a realização do exame de dosagem alcoólica e liberada após as medidas de praxe.

A condutora responderá em liberdade por conduzir veículo sob influência de álcool. Apesar do susto durante as colisões, segundo a PMRv, ninguém que estava nos veículos se machucou.

Fotos do Leitor