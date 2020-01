Falecimentos publicados no dia 11 de janeiro de 2020

Faleceu a sra. Aparecida Camargo dos Santos, no dia 5 de janeiro, aos 90 anos de idade. Viúva de Albílio Paulino de Oliveira, foi sepultada no dia 6, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Maria Angélica Firmino, no dia 3 de janeiro, aos 52 anos de idade. Deixa o marido Senildo, os irmãos José Luís, Mário, Jair e Ireno, cunhadas, cunhado e sobrinhos. Foi sepultada no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o sr. Ronaldo Rogério da Silva, no dia 6 de janeiro, aos 48 anos de idade. Solteiro, foi sepultado no dia 6, no Cemitério da Saudade.