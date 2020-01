Novo Onix fica mais caro e parte de R$ 49.690; Onix Plus sai por R$ 56.190

Uol

A Chevrolet aumentou os preços de alguns modelos nos primeiros dias de janeiro, inclusive nas linhas Onix e Onix Plus. Todos os valores estão no configurador do site da Chevrolet, que ainda não permite a visualização dos preços de toda a gama.

De toda maneira, o preço inicial do novo Onix hatch agora é de R$ 49.690, ou R$ 1.200 a mais do que os R$ 48.490 cobrados pela configuração mais barata, que não tem nome.

No caso do Onix Plus, o valor inicial agora é de R$ 56.190, um aumento de R$ 1.200 em relação aos R$ 54.990 pedidos anteriormente pela versão de entrada 1.0 manual.

O sedã já tinha sofrido um reajuste de preços em novembro, quando a versão Premier subiu de R$ 73.190 para R$ 74.090. Procurada por UOL Carros, a assessoria de imprensa da General Motors confirmou os aumentos de preços em todas as versões. A montadora também ressaltou que os valores do Onix Plus começam em R$ 56.190 na versão 1.0 aspirado com câmbio manual, e não R$ 60.090, como consta no site da própria fabricante. Este valor se refere ao preço de entrada da versão 1.0 turbo com câmbio automático.

Joy e Joy Plus também encarecem. O reajuste de preços de 2020 não deixou de fora os modelos de entrada da Chevrolet. O Joy (antigo Onix Joy) agora começa em R$ 48.690, ou R$ 1.200 a mais do que os R$ 47.490 de outrora.

Quem quiser levar para casa o sedã Joy Plus (o finado Prisma Joy) vai desembolsar R$ 52.390, ante os R$ 51.120 pedidos até então. O SUV Equinox também está um pouco mais caro. Desde o começo do ano, a recém-lançada linha 2020 começa em R$ 132.490 na versão LT com o novo motor 1.5 turbo de 172 cv. Na ocasião do lançamento realizado em novembro, a configuração de entrada do modelo partia de R$ 129.990. Já a versão Premier parte de R$ 159.990 com o motor 1.5 turbo, ou R$ 6 mil a mais do que o valor praticado anteriormente.