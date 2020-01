Sorteio da Promoção Natal Premiado da ACI será neste quarta, dia 15

O sorteio da tradicional Promoção Natal Premiado de 2019 da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, em parceria com o comércio local, será na próxima quarta-feira, dia 15. O sorteio será realizado a partir das 14h, no Auditório da Associação Comercial, no Jardim São Luís.

A Campanha teve início no dia 1º de novembro e os cupons puderam ser entregues até o dia 31 de dezembro. De acordo com a ACI, foram adquiridos pelos estabelecimentos participantes 202.500 cupons.

No total, 20 prêmios serão sorteados entre os consumidores que adquiriram produtos nas lojas participantes da campanha. A cada R$ 50,00 gastos, de uma só vez ou acumulados, os consumidores tiveram direito a um cupom numerado.

Os 20 prêmios que serão sorteados este ano são três televisões, uma geladeira, um aparelho de ar condicionado, um notebook, uma máquina de lavar roupa, um fogão, um Iphone, um smartphone e 10 vale-compras de R$ 500,00 cada um, para os contemplados adquirirem mercadorias exclusivamente nas lojas participantes.