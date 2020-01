Informe Publicitário: Tomografia Computadorizada: tecnologia ao alcance do vargengrandense

Sempre investindo em tecnologia, a Diagcenter oferece em Vargem Grande do Sul o que há de mais inovador em exames de tomografia: a Tomografia Multislice de 16 canais com Reconstrução Tridimensional (3D). A Tomografia Computadorizada Multislice é um aparelho de última geração que possibilita ao médico radiologista, que laudará seu exame, uma avaliação muito segura e precisa.

Após o exame, profissionais especializados realizam a reconstrução das imagens obtidas. Por vezes, quando seu médico solicita ou ainda quando são identificados dados importantes em seu exame, é realizada a reconstrução tridimensional. Com esta tecnologia, as imagens do exame ficam mais claras e objetivas para melhor interpretação e diagnóstico do médico radiologista.

Atendimento

Durante seu atendimento na recepção da Diagcenter – Medicina Diagnóstica, você – ou seu responsável – deverá preencher um questionário de história clínica com importantes informações para a realização de um exame seguro e de qualidade. Através destas poderemos identificar algumas intercorrências, que mesmo sendo muito raras estão descritas em trabalhos científicos e livros. Dessa maneira, respeitam-se as normas legais e o Código de Ética Médica em relação ao consentimento sobre o exame a ser realizado. A equipe de enfermagem realiza perguntas ao cliente referentes aos motivos pelo qual o mesmo veio até a Diagcenter realizar a tomografia. Essas informações são de suma importância na execução e definição de utilização ou não de contraste.

Exame

Dependendo da indicação clínica e do exame a ser realizado é necessária a utilização do contraste, podendo ser via endovenosa ou oral. A administração do contraste é decidida durante a realização do exame, podendo em alguns casos ser prevista no momento do agendamento. O cliente deve assinar o termo de ciência da possível utilização ou não do contraste.

O dia no qual o paciente vai fazer o exame de Tomografia Computadorizada deve ser um dia normal em sua vida. Deve comer normalmente, obedecendo ao horário do jejum orientado no ato do agendamento de seu exame. As medicações usuais e continuas devem ser tomadas normalmente.

Quando o exame for realizado com injeção de contraste endovenoso, ou ingestão de contraste oral, o cliente é preparado pela equipe de enfermagem, e orientado sobre o que acontecerá durante o procedimento. Na sala de exame o paciente é posicionado sobre uma mesa que desliza por um grande arco que compõe a máquina. Em média o exame é executado de cinco a dez minutos.

A Diagcenter orienta que gestantes não devem realizar exames de Tomografia Computadorizada antes do fim do terceiro trimestre de gravidez. Pacientes que possuem marca-passos, implantes e DIU podem realizar estes exames normalmente.

A Diagcenter, preocupada com um atendimento de excelência para seus clientes, e buscando executar exames de imagem disponibilizando processos de trabalho seguros e de qualidade, deu início no ano de 2018 a execução de exames de Tomografia Computadorizada com protocolo de baixa dose de exposição para pacientes pediátricos e oncológicos.

Dr. Valdir Cheavegati Júnior

Responsável Técnico – CRM 85.833