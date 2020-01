ACI sorteou os 20 prêmios da Campanha Natal Premiado 2019

A Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul sorteou na tarde desta quarta-feira, dia 15, os prêmios da tradicional Campanha Natal Premiado de 2019, em parceria com o comércio local.

O sorteio aconteceu no Auditório da Associação Comercial, no Jardim São Luís, e contou com a presença de membros da diretoria da ACI, além de proprietários de estabelecimentos participantes.

A promoção Natal Premiado da ACI sorteou 20 prêmios aos clientes que compraram de 1º de novembro a 31 de dezembro nas 36 empresas que faziam parte nesta edição.

Mais de 202.500 cupons foram depositados nas urnas da promoção. Pelas regras da campanha, a cada R$ 50,00 gastos, de uma só vez ou acumulados, os consumidores tiveram direito a um cupom numerado.

Os 20 prêmios sorteados este ano foram três televisões, uma geladeira, um aparelho de ar condicionado, um notebook, uma máquina de lavar roupa, um fogão, um Iphone, um smartphone e 10 vale-compras de R$ 500,00 cada um, para os contemplados adquirirem mercadorias exclusivamente nas lojas participantes.

Para o sorteio, uma piscina foi utilizada para concentrar os cupons preenchidos e três crianças sortearam os ganhadores dos prêmios. No decorrer do sorteio, quatro cupons sorteados foram desclassificados, pois não estavam devidamente preenchidos como pedia o regulamento.

Sorteados

Leonardo Mesquita de Almeida foi sorteado com a TV Led 60’’ por uma compra realizada no Supermercado Estrela; Jamil Donizetti Chiqueti ganhou o Iphone 7 comprando no Auto Posto São Joaquim; José P. Zeferino Filho foi sorteado com uma geladeira com cupom adquirido no Supermercado Nako; Marina Locateli ganhou o ar condicionado, após compra no Supermercado Ideal; Lucilene Aparecida Mulato Ferreira foi premiada com um notebook por uma compra no Supermercado Nako; Rosemar A. Cabrera ganhou a TV Led 40’’ por uma compra no Supermercado Ideal; Rosemeire Aparecida P. Andrade ganhou a máquina de lavar com uma compra feita no Supermercado Ideal; Hilda N. O. Oseti foi sorteada com o fogão cinco bocas também por uma compra no Supermercado Ideal; Aline Aparecida de Souza ganhou o smartphone por um cupom do Supermercado Estrela e Luís H. Caio foi sorteado com uma TV Led 32’’, por um cupom da Relíquia Materiais para Construção.

Os sorteados dos vale compras de R$ 500,00 são Antônio Santos Guerra por uma compra realizada no Supermercado União; Ricardo Pajtak com um cupom do Supermercado Estrela; Maria Beatriz M. O. Peres por compra feira no Supermercado Estrela; Vanice L. Turatti com um cupom do Supermercado Ideal; Eder Aparecido Dias por uma compra realizada no Supermercado Nako; Kátia Cristina B. A. Menossi ao ter comprado no Supermercado União; Maria Ângela A. Ribeiro com cupom do Supermercado Ideal; Nilza Gentina por compra realizada no Supermercado Estrela; a empresa Casa Candinho por uma compra no Supermercado Estrela e Elisneide Nunes de Souza após compra na Evolução.