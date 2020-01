Posse dos conselheiros tutelares foi nesta sexta, dia 10

Os novos membros do Conselho Tutelar de Vargem Grande do Sul tomaram posse do cargo nesta sexta-feira, dia 10. O diploma de posse foi entregue às 15h, no Auditório do Salão do Tribunal do Júri, no prédio do Fórum local, em cerimônia de diplomação com a presença de autoridades.

Eleitos no dia 6 de outubro, os novos membros irão realizar um mandato de quatro anos, até 2023. Os conselheiros tutelares são Amanda Almeida, Sônia Helena Roque de Carvalho, Isabela Bedin, Leonardo Henrique da Silva e Cleide Patrocínio.