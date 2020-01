Prefeito esteve com governador e reinvidica verbas

O prefeito Amarildo Duzi Moraes esteve nesta sexta-feira com o governador João Doria do PSDB na cidade de Monte Mor e fez algumas solicitações ao governador. Na ocasião estavam presentes o secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi e o secretário de Educação Rossieli Soares. De Vargem participaram ainda os vereadores Antônio Sérgio da Silva e Carlos Eduardo Scacabarozi, ambos do PSDB e o diretor Financeiro e do Planejamento Juliano Scacabarozi.

Segundo o prefeito, foram feitas algumas solicitações ao governador que repassou de imediato aos secretários, sendo que duas das solicitações foram resolvidas via telefone pelos secretários no ato.

Uma delas foi junto ao secretário de Educação que autorizou a renovação do contrato da creche do Jardim Ferri, cuja obra estava parada por atraso no pagamento por parte do Estado. Também, segundo o prefeito, o secretário Rossieli Soares vai responder na semana que vem sobre a situação do contrato da creche do Jardim Iracema/Paraíso. “Mas ele também garantiu que a liberação vai ocorrer”, afirmou o prefeito na sua página na rede social.

Também foi solicitado ao secretário Marco Vinholi do Desenvolvimento, a liberação de R$ 600 mil que será utilizado no recape das ruas do Jardim São José. Segundo explicou o prefeito, este recurso o governador João Doria já tinha autorizado no final do ano passado, mas ainda estava na fase de análise dos documentos.