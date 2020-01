Condenado por estupro é preso em Vargem

Policiais militares patrulhavam pela área central de Vargem Grande do Sul na manhã de quinta-feira, dia 2, quando ao chegar no cruzamento entre a Rua do Comércio e a XV de Novembro, avistaram um homem em atitudes suspeita.

Ele foi abordado e se identificou como Thiago, porém ao serem consultados os seus dados pessoais via Copom, ocorreu contradições com os dados. Durante a abordagem chegou ao local um homem, o qual informou ser o patrão do rapaz e disse também o seu verdadeiro nome.

Ao realizarem outra pesquisa, os PMs constataram que o rapaz era processado pelo crime de estupro de vulnerável. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e apresentado no plantão policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência de condenado capturado, permanecendo preso à disposição da justiça. Participaram da ocorrência a equipe de rádio patrulhamento formada pelos soldados Salomão e Silas, com a apoio da equipe composta pelos cabos Oliverio e Ricardo.