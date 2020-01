Destaque para as artes marciais

Houve um tempo que esportes em Vargem Grande do Sul, como em todo o país, era mais dirigido para o futebol e as principais notícias na área desportiva diziam respeito ao jogo de bola com os pés. Nesta retrospectiva de 2019, a profusão de palavras que remetem às artes marciais praticadas como esporte na cidade, rivaliza com as do futebol e suas mais diversas modalidades. Assim, que dos primeiros praticantes de judô, karatê, com suas pequenas academias há algumas décadas atrás, as artes marciais evoluíram em Vargem Grande do Sul e hoje palavras envolvendo taekwondo, bushido, jiu-jitsu, muay thai, hwa rang do, jita-kyoei, são noticiadas corriqueiramente nas páginas de esportes da Gazeta de Vargem Grande do Sul.

Luísa é campeã brasileira de Taekwondo

Coroando todo um trabalho realizado pela equipe de Hwarangdo, do mestre Carlos Xavier, a jovem vargengrandense Luísa Ranzani, após quatro lutas difíceis, conquistou o título de campeã brasileira de taekwondo, no dia 15 de agosto de 2019. O Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo foi realizado na Arena Carioca, no Rio de Janeiro. Para chegar ao lugar mais alto do pódio, Luísa enfrentou as atletas de Roraima, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Assim conquistou a medalha de ouro na categoria cadete até 51 kg. A equipe Hwarang-do Taekwondo de Vargem Grande do Sul, do mestre Carlos Xavier, foi representada pelos atletas Ricardo Ramos, na categoria master até 80 kg, Luísa Ranzani, que lutou na categoria cadete até 51 kg, Larissa Pirola, na categoria sub 21 até 73 kg, João Gabriel Radaeli, que competiu na categoria juvenil até 75 kg, e João Pedro Ilídio, que competiu na categoria juvenil até 45 kg. Os cinco atletas vargengrandenses compuseram a Seleção Paulista, campeã geral do Campeonato Brasileiro. Os lutadores Luísa e Ricardo conquistaram o campeonato brasileiro em suas categorias e trouxeram para casa suas medalhas de ouro. Com isso, os dois se classificaram para o Grand Slam, evento nacional como o Campeonato Brasileiro, que dá vaga para a Seleção Brasileira de Taekwondo. Os campeões do Grand Slam, que acontecerá em 2020, entram para a Seleção Brasileira de Taekwondo. A tetracampeã brasileira, Larissa Pirola, ficou em terceiro lugar e subiu ao pódio com a medalha de bronze.

Jita Kyoei faz bonito em competição de judô

Em agosto, o Projeto Social Jita Kyoei de Judô participou no dia 10, da Copa São Carlos de Judô, com uma equipe de 39 atletas, e do Campeonato Paulista fase Regional. Dos 19 judocas que competiram o regional, 16 conquistaram vagas para a próxima fase do Paulista. De acordo com o sensei Marco Aurélio Lodi Gomes, o destaque foi a vargengrandense Maria Gabriela Ramos Araújo, que foi a campeã regional no Sub 18 e vai para o Estadual. Já na Copa São Carlos, a equipe Jita Kyoei conquistou o terceiro lugar geral entre 27 associações e academias da 8ª Delegacia da Federação Paulista de Judô.

Marco Lodi é campeão brasileiro no Judô Master

O vargengrandense Marco Aurélio Lodi Gomes venceu o Campeonato Brasileiro Judô Master, ao disputar o 5º Campeonato Brasileiro de Judô, realizado pela Confederação Brasileira das Ligas de Judô, que aconteceu no dia 16 de novembro, na cidade paulista de Santa Isabel. O sensei vargengrandense Marco Aurélio Lodi participou da competição na categoria M3 pesado, representando o Estado de São Paulo e tornou-se campeão. Ele venceu quatro lutas, derrotando o representante do Paraná, depois superou o adversário de Pernambuco e na final, venceu o judoca do Rio de Janeiro.

Bushido recebeu prêmio de melhor equipe de 2019

Outra notícia importante envolvendo artes marciais, foi dada pelo jornal com relação à academia Bushido de Judô local, conduzida pelo sensei Daniel Garcia, que no dia 10 de novembro, recebeu o prêmio Melhores do Ano de 2019, da Oitava Delegacia Oeste Judô e Federação Paulista de Judô. O prêmio foi um quadro com as medalhas de todas as copas da Delegacia. O Judô Bushido também teve como destaque os judocas Maria Eduarda Fermoselli e José Eduardo Castro, que receberam a homenagem como melhores atletas da Associação Bushido. A premiação aconteceu na abertura da Copa Piracicaba de Judô. Logo após a premiação dos melhores do ano, o Judô Bushido participou da competição com 25 atletas e mesmo com a equipe reduzida conquistou 12 medalhas de ouro, sete medalhas de prata e cinco medalhas de bronze, trazendo para Vargem Grande do Sul o troféu de vice-campeã da Copa.

No futebol, Sambaí é o campeão do Amador 2019

O futebol em Vargem Grande do Sul, tem no Campeonato Amador sua maior manifestação. Em 2019 a manchete foi que o time Sambaí derrotou o Meninos do Botafogo no dia 17 de novembro, sagrando-se campeão do Campeonato Amador Municipal 2019 de futebol, em partida realizada no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O jogo foi acirrado e a equipe do Meninos do Botafogo abriu o placar com gol do atacante Duti. Mas no segundo tempo, a equipe do Sambaí virou com gols de Weslei e Mateus Benini. O Meninos do Botafogo conseguiu igualar o placar, após gol de Nenê. A partida terminou empatada em 2 a 2 e a decisão foi para os pênaltis. Nas cobranças alternadas, a equipe do Sambaí levou a melhor e venceu pelo placar de 5 a 4, tornando-se o Campeão do Municipal 2019. O Meninos do Botafogo ficou com o título de vice-campeão e a equipe do Ajax foi a terceira colocada, por índice técnico.

Sub 9 foi campeão do Futsal Regional

O importante trabalho feito pela Escolinha de Futsal do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul, comandada pelo professor Sérgio Fernando Baizi, trouxe um bom resultado ao sagrar campeão na categoria Sub 9, no dia 8 de dezembro, em jogo realizado em Caconde contra o time Escolinha Rondinelli Flamengo, cujo placar foi de 5 a 3. Com este placar, o time vargengrandense tornou-se campeão da Liga Riopardense de Futsal na categoria Sub 9. O título de jogador destaque da categoria ficou com o atleta Felippe de Mello Gindro. Dentre os times que disputaram o 3º lugar na cidade de Casa Branca, no sábado, dia 7, a Escolinha de Futsal do Departamento de Esportes e Lazer venceu o time SEL/Leme pelo placar de 4 a 1 na categoria Sub 17. Os times na categoria Sub 13 e Sub 15 ficaram em 4º lugar na classificação geral e Vargem ainda teve o destaque de Erick Gabriel Zucolau, como melhor goleiro da competição na categoria Sub 15.

Tênis Clube é campeão da Liga Sanjoanense de Futsal

Também envolvendo futebol, a equipe Sub 18 de Futsal do Tênis Clube de Vargem Grande do Sul foi campeã do torneio da Liga Sanjoanense de Futsal. A final do campeonato foi decidida no sábado, dia 8 de junho, entre o time do Tênis Clube contra a equipe “Futsal São João”. O jogo foi realizado no novo ginásio do CIC e foi muito disputado. O primeiro tempo terminou com o placar 1 a 0 para o time de São João. Na segunda etapa, a equipe do Tênis Clube voltou melhor e com gols de Léo Donizete (2) e Paulinho Dutra (1), conquistou o título por 3 a 1.

Vargengrandense foi campeão brasileiro de fisiculturismo

Outra modalidade nova e que despertou a curiosidade dos leitores do jornal, foi o atleta vargengrandense e coach Denis Maldonado Bruno ter vencido o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo 2019, em São Paulo, no dia 13 de novembro de 2019. A competição contou com atletas de todos os estados do país e foi organizada pela World Body Building Federation (WBBF).

Natação Tênis Clube/Cidinha Ranzani comemora resultados no Amigos da Natação

Um esporte que merece também destaque e foi notícia frequente nas páginas de esportes da Gazeta de Vargem Grande, é a natação. Já há algumas décadas, a natação em Vargem Grande do Sul está associada ao desempenho da professora Cidinha Ranzani. Dentre as muitas manchetes do setor, destacamos a realização 3ª etapa do Troféu Amigos da Natação, um evento da Ativa, com chancela da Federação Aquática Paulista (FAP), realizado no dia 5 de maio, na piscina do Tênis Clube. A competição contou com a participação de academias, clubes e prefeitura de mais de 10 cidades da região, com centenas de atletas. Vargem foi representada pela equipe de natação Tênis Clube/Cidinha Ranzani que ressaltou o elevado nível da competição e elogiou o Tênis Clube por voltar a sediar uma competição de alto nível na modalidade. “É no Troféu Amigos da Natação que os alunos vão subindo um degrau de cada vez, até chegar ao topo, que pode ser um clube grande, a seleção brasileira. Muitos medalhistas olímpicos saíram do troféu”, lembrou Cidinha Ranzani.