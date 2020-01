Jovem morre em acidente no trevo de Itobi

Uma fatalidade pode ser a causa da morte acidental de um rapaz de 17 anos, no acidente ocorrido na Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser, a SP-350, logo no trevo de entrada da cidade Itobi, por volta das 15h30 desta terça-feira, dia 7.

De acordo com informações da Polícia Civil e Rodoviária, o caminhão com placa de Pirandi (SP) e o Gol com placa de Casa Branca (SP) estavam trafegando na rodovia, quando no trevo da entrada de Itobi, a campana do caminhão quebrou e foi arremessada no vidro da frente do carro, que seguia ao lado.

O vidro quebrou com o impacto e a vítima, Felipe Bueno de Souza, de 17 anos que estava no banco do passageiro, não resistiu e faleceu no local. A mãe do jovem, Rosana Aparecida Bueno de Souza, estava com ele no carro, ficou ferida e foi levada para a Santa Casa de São José do Rio Pardo, onde permanecia internada até o fechamento desta edição, nesta sexta-feira, dia 10.