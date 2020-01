Onça parda morre após cair em armadilha em São João

Nesta sexta-feira, dia 17, pela área rural do município São João da Boa Vista, equipe da Polícia Militar Ambiental composta pelos policiais 1° Sgt PM Dias e Cb PM Vanderlei, foi acionada para atender uma ocorrência de uma onca parda que havia sido capturada por uma armadilha de natureza letal dotada de dispositivo de enforcamento.

De acordo com a Policia Ambiebtal, o socorro contou ainda com a participação de quatro veterinários especializados no manejo de animais dessa natureza, sendo empregado todos os meios disponíveis e necessários para salvar o animal, como manobras de reanimação cardiopulmonar, no entanto, infelizmente, não foi obtido êxito na salvamento do pobre felino que veio à óbito face a ação de enforcamento da referida armadilha.

O caso foi reportada à Polícia Judiciária da área dos fatos para investigação da responsabilidade penal com fulcro na Lei Federal 9605/98.

O cadáver do animal ficou depositado junto ao Corpo Universitário da UNIFEOB para os devidos estudos e por consequência para a preservação dessa importante espécie de felino pertencente à fauna nativa brasileira.