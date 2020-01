Em outubro haverá eleições municipais

Poucos fatos relevantes aconteceram na vida política da cidade em 2019. O prefeito Amarildo Duzi Moraes consolidou sua liderança neste ano e embora tenha havido algumas discussões mais acaloradas com alguns vereadores, principalmente com as posições tomadas pelo vereador Alex Meglorini Mineli (PRB) no caso envolvendo o Casarão da Família Dutra, o prefeito conseguiu um bom entendimento com os vereadores, quase não havendo oposição ao seu governo no ano que transcorreu. Pela movimentação do atual prefeito, tudo leva a crer que ele seja candidato à reeleição e já movimenta o xadrez político para consolidar sua liderança tanto no PSDB, como também com outros partidos da cidade. Outro fato político que merece ser citado, foi a disposição do ex-prefeito José Carlos Rossi (MDB) em se colocar na arena política local e está se mobilizando para ser candidato a prefeito neste ano de 2020, quando acontecerão as eleições municipais. Com grande carisma, o ex-prefeito mostra que está no jogo e merece o respeito de seus adversários quanto à sua viabilidade eleitoral. Não se pode falar de política para disputar as eleições este ano, sem mencionar também o ex-prefeito Celso Ribeiro. Aparentemente sem partido ainda e até agora não assumindo que é candidato, Celso Ribeiro, porém, tem um passado político importante, foi prefeito duas vezes e uma base eleitoral nada desprezível, o que o habilita a também se parear para disputar as eleições municipais de 2020. Até o presente momento, nenhuma outra novidade política se desponta para buscar disputar a prefeitura de Vargem Grande do Sul. São ainda citados nomes como o do atual vereador Serginho da Farmácia, do PSDB; do advogado Hugo Cossi do PMDB; do atual presidente do Legislativo, Paulinho da Prefeitura do PSB, que mostrou que tem força política ao se eleger presidente e faz um bom trabalho de mídia de suas conquistas como vereador. Também pode vir a cumprir papel importante nas eleições de outubro, o atual vice-prefeito José Roberto Rotta do Cidadania, que aparentemente deixou de priorizar a política no seu dia a dia e apesar de ser uma das lideranças que mais despontou nas últimas eleições, pouco se ouve falar de suas intenções para 2020, mas, mostrou que sabe fazer política. Outro nome que deve ser mencionado é do ex-prefeito Celso Itaroti, que por ter ocupado o cargo, ainda é um nome forte no cenário da política municipal. Apesar da sua desastrosa participação como prefeito, respondendo hoje a várias ações de improbidade administrativa, ainda tem voz em certa parte do eleitorado local. Esta pequena análise da política local, nos mostra que neste início de ano o quadro ainda não está claro, mas sinaliza que as três principais lideranças com maior densidade política a disputar o cargo de prefeito em Vargem Grande do Sul em outubro, são Amarildo Duzi Moraes, Celso Ribeiro e José Carlos Rossi.