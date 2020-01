Promoção Social

Foco na realização de cursos

Além das ocupações pertinentes ao Departamento de Ação Social, voltadas principalmente para atender aos mais vulneráveis da sociedade vargengrandense, os destaques desta área nas matérias do jornal Gazeta de Vargem Grande são os muitos cursos que foram realizados durante o transcorrer de 2019.

Fortalecendo a Família encerrou as oficinas

Em dezembro, houve o encerramento das oficinas do Programa Fortalecendo a Família que faz parte das ações do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), quando centenas de participantes receberam o certificado de encerramento dos trabalhos das oficinas no dia 3 de dezembro. A diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, destacou mais uma vez, a importância do trabalho da assistência social na vida das famílias como agentes de transformação oferecendo oportunidades. Falou das dificuldades encontradas e do trabalho da equipe do Departamento de Ação Social atuando em várias frentes, conseguindo dar oportunidades a muitas famílias. O prefeito fez uso da palavra e destacou o trabalho da Ação Social que capacitou mais de duas mil pessoas com os mais variados cursos e oficinas, dando oportunidades melhores aos participantes. “Agradecemos mais uma vez aos nossos voluntários, que se desdobram para ajudar o próximo e nos honraram mais um semestre com seu trabalho e seu carinho”, disse.

Cursos da Carreta SESI iniciam na próxima semana

Em dezembro também foi realizado vários cursos com a vinda da Carreta SESI com cursos de culinária e empreendedorismo na Praça da Matriz. A ação é uma parceria firmada com o Serviço Social da Indústria (SESI) e a Prefeitura Municipal através do Departamento de Ação Social, oferecendo 18 cursos com 30 vagas para cada um, num total de mais de 540 vagas para capacitação nestas duas áreas.

Fundo Social vai oferecer novos cursos de capacitação

A primeira dama Maria Aparecida e a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Vargem Grande do Sul, Eva Vilma participaram no dia 5 de dezembro, da solenidade no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, oportunidade em que assinaram o convênio dos novos cursos de pizzaiolo e panificação básica, com aproximadamente 30 novas vagas. As matrículas serão iniciadas em breve e os cursos serão realizados em 2020, pela Fundação Paula Souza, que fez uma parceria com o Fundo Social de São Paulo.

Jovens concluem curso oferecido pela prefeitura e Senac

O Departamento de Ação Social entregou aos 27 alunos do curso de Assistente Administrativo o certificado de conclusão, no dia 6 de novembro. A iniciativa de oferecer este curso voltado para a área administrativa, partiu de uma parceria entre a prefeitura de Vargem Grande do Sul e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de São João da Boa Vista, com o objetivo de combater a carência de mão de obra e incentivar a geração de renda e emprego no município nesta área. Na ocasião, a diretora Eva Vilma anunciou a criação do Centro de Acolhimento e Formação junto à antiga creche Clube das Mães, que será um polo de formação e vai ajudar muito a alavancar os cursos na cidade, pois haverá um local próprio para esses cursos e muitos outros.