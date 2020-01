O trabalho das entidades

Se há algo que todos os vargengrandenses devem comemorar em 2019, é o abnegado trabalho das pessoas que se envolveram com as entidades da cidade. Trabalho árduo, sem remuneração, onde o maior pagamento é o sorriso de agradecimento de quem foi beneficiado por atitudes altruístas que só dignificam as pessoas que comandam ou prestam o laborioso serviço de atender o próximo. Estas pessoas representam a bonita face humana de Vargem Grande do Sul. Assim, muitas foram as notícias envolvendo entidades como a Mão Amiga, o Hospital de Caridade, a Apae, a Associação Setembro, Projeto dos Sonhos Lucas Tapis, AAMA, Casa de Passagem, Sociedade Humanitária, Casa do Menor, Sorriso Mágico, Gavi e outras mais.

Associação Setembro realiza pagamento da 2ª parcela do 13º dos funcionários do Hospital

Criada em 2017 para angariar fundos para as entidades de Vargem Grande do Sul, a Associação Setembro realizou na sexta-feira, dia 20 de dezembro, o pagamento da segunda parcela do 13º para os 140 funcionários do Hospital de Caridade, um repasse de R$ 206.000,00. O pagamento da primeira parcela aconteceu no início de dezembro e foi feito durante dois dias, diretamente aos funcionários pela equipe da Associação Setembro, atendendo aos trabalhadores de todos os turnos de trabalho e totalizando um repasse no valor de R$ 115.000,00. Em 2018 o pagamento do 13º do hospital também foi efetuado pela Associação.

Bazar do Gavi é revertido para tratamento contra o câncer

O Bazar do Grupo de Apoio a Vida (Gavi) realizou mais uma campanha para angariar verba para o tratamento contra o câncer. No bazar foram oferecidas muitas opções em roupas femininas, masculinas, infantis, sapatos, bijuterias, entre outros. A verba angariada com as vendas foi revertida em alimentos, remédios, fraldas e suplementos para pessoas em tratamento contra o câncer..