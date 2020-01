Vereadores aprovam doação de terreno a nova empresa

A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro, durante sessão extraordinária, dois projetos de leis do Executivo que vão possibilitar a vinda de duas empresas para se instalarem no Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca-Tota.

O primeiro projeto aprovado revoga a Lei Municipal n.º 3.696, de 06 de novembro de 2013, que doou um imóvel à empresa AD2000 Impermeabilizantes e Texturas Eireli-EPP. O lote mede 3.569m2, está localizado na rua Governador Mário Covas, e no local a empresa construiu um barracão de 1.373m2 para nela instalar uma indústria voltada para produzir texturas impermeabilizantes para piscinas e outras aplicações em construções.

Desde o início de suas operações, com o advento da crise que passou o Brasil nos últimos anos, a empresa não conseguiu gerar o faturamento esperado e também o número de empregos necessários para se manter e estava praticamente com suas atividades paralisadas.

Em outubro de 2019, a Comissão de Desenvolvimento Industrial-CDI, aprovou requerimento da empresa que manifestou interesse em devolver o imóvel que construiu no local com base na Lei Municipal nº 4.132/17.

A lei foi aprovada quando era presidente da Comissão de Desenvolvimento Industrial Tadeu Ligabue e permitia que empresas que estavam em situação de não cumprimento da lei de doação, uma vez justificada, pudessem passar as instalações que construíram para novos investidores, recebendo o valor que investiram no imóvel do novo proprietário. Várias empresas utilizaram desta lei para dar lugar a novos empreendimentos no distrito industrial.

O valor do imóvel da AD2000 foi avaliado em R$ 730.000,00 conforme laudo técnico e também avaliação feita pelo departamento de Obras da Prefeitura Municipal.

Faturaramento

Na mesma sessão foi aprovado também o projeto do Executivo que procedia a doação do terreno até então pertencente à AD2000, à empresa Sports Nutri Indústria, Comércio e Importação Ltda, sediada em São João da Boa Vista, para a implantação de uma fábrica de produtos alimentícios e suplementos alimentares, cujo nome fantasia é Profit Laboratórios.

A empresa havia protocolado pedido de terreno no distrito industrial de Vargem, mas como os terrenos no local estavam praticamente doados, através das intermediações realizadas pelo presidente da CDI, Tadeu Ligabue, o sócio proprietário da Sports Nutri se interessou na aquisição do prédio após a manifestação dos proprietários da AD2000, conforme determina a Lei 4.132/17.

Os membros da CDI após toda a tramitação do processo de consulta para verificar a solidez da Sports Nutri, que passou também por vários departamentos da prefeitura, como o Contábil, Jurídico e de Obras, aprovaram a transação que também teve o endosso do prefeito Amarildo Duzi Moraes.

A Profit Laboratórios como é conhecida, atua em todo o mercado nacional e tem atualmente em torno de 1.500 clientes ativos, contando com um parque fabril totalmente automatizado, trabalhando com 44 funcionários e faturamento médio anual de R$ 14 milhões.

A projeção de faturamento para os próximos cinco anos é de R$ 36 milhões, trabalhando principalmente com o E-commerce e na fase de implantação em Vargem Grande do Sul poderá gerar ao menos 15 novos empregos.

Também com a vinda da Sports Nutri para o distrito industrial local, outra empresa que trabalha com ela e tem faturamento aproximado de R$ 1 milhão por mês, deverá se instalar em um terreno de 1.000m2 já devidamente reservado para ela no Distrito Industrial José Aparecido da Fonseca-Tota, conforme explicou o ex-presidente da CDI Tadeu Ligabue, gerando também em torno de mais 10 empregos na cidade inicialmente.

Durante a aprovação do projeto, fizeram uso da palavra o vereador do PMDB Guilherme Bruneti Nicolau, que parabenizou os membros da CDI pela conquista e desejou sucesso ao novo empreendedor, Paulo Sérgio Dei Agnoli o qual conhece e sabia do seu interesse em se instalar em Vargem.

Também o presidente da Câmara Paulo César da Costa-PSB parabenizou o ex-presidente da CDI Tadeu Ligabue, que estava presente na sessão e que ocupou o cargo de diretor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho-DET e desejou a quem for ocupar o cargo de diretor do DET, sucesso. Atualmente preside a CDI o chefe de gabinete Celso Bruno.