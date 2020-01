Homem tentou roubar moto em Minas e foi preso em Vargem

A equipe da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul composta pelos soldados Salomão e Silas patrulhava pela Via Expressa Antônio Bolonha na noite do último sábado, dia 11, quando por volta das 19h se deparou com uma viatura da PM de Minas de Gerais, na qual estavam o 2º sargento Ronisandro e os cabos Ferreira e Matos.

Os policiais mineiros solicitaram o apoio da viatura de Vargem e informaram que naquele dia aconteceu um roubo na cidade mineira de Jacutinga, no qual uma Fiat Strada branca com placas de Vargem teria participado do crime. Sendo que o veículo Fiat Strada havia deixado um indivíduo armado com um revólver calibre 38 na área central de Jacutinga para roubar uma motocicleta, mas não teve êxito, sendo detido pela vítima. O veículo foi identificado através de imagens e a equipe mineira se deslocou até Vargem com o intuito de localizá-lo e prender seu condutor.

Após tomar o conhecimento dos fatos e ver a foto do condutor do veículo, a equipe vargengrandense identificou de imediato a pessoa, o qual é conhecido nos meios policiais. Os PMs saíram em diligência e tiveram êxito em abordar o carro no cruzamento entre as ruas Albertina Fernandes de Oliveira e Felício Mizurini. Ao ser questionado sobre o crime, o homem de pronto confessou a sua participação no roubo, recebendo voz de prisão.

Em seguida as equipes foram até a casa do indivíduo e lá foi localizada uma porção de maconha, uma balança de precisão e uma tesoura com resquícios de maconha. Devido a localização do autor do roubo e dos objetos localizados, a ocorrência foi conduzida até o plantão policial de Pouso Alegre em Minas Gerais, onde foi apresentada ao delegado pela equipe mineira.