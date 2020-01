Abertura da Taça Sicoob Crediçucar 2020 foi um sucesso

Os primeiros jogos da 1ª fase da 8º edição dos campeões regionais de futebol da Taça Sicoob Crediçucar 2020 foram cheios de emoção, no último domingo, dia 12. A competição acontece no Estádio Gabriel Mesquita pela Liga de Desporto Vargengrandense e o Departamento de Esportes e Lazer, com apoio da Prefeitura Municipal e do Sicoob Crediçucar, até março.

Após a cerimônia de abertura às 8h, as equipes da primeira rodada, sendo Camisa 10 Tambaú contra Meninos do Botafogo VGS, deram o pontapé inicial da competição e logo aos 5m o artilheiro Luís Fernando, o Duti, abriu o placar para o Meninos.

O empate veio aos 22m com Felipe Martins. O jogo ficou em 1 a 1 para as equipes e as jogadas foram bem equilibradas em uma partida digna da abertura da competição.

O segundo jogo do dia foi entre as equipes A.A. Vargeana VGS e Guaranésia FC MG, às 10h e terminou em 2 a 1 para o time Vargengrandense. A partida foi cercada de expectativas, pois o atual time vice-campeão da Taça estava cheio de novidades e a vitória veio de virada.

Logo aos 13m Lucas Gonçalves abriu o placar para os mineiros, que fizeram jogo duro para os donos da casa, pois além de saírem na frente, desperdiçaram um pênalti. Já na segunda etapa, os dois golaços, sendo um de Gustavo aos 46m e Wellinton aos 52m, deram a primeira vitória aos vargengrandenses.

Primeira fase

A Taça este ano é em homenagem ao desportista Toru Nako, falecido em 2019 e denominado patrono do campeonato. Na 1ª fase classificam-se os dois melhores colocados de cada chave e os dois melhores terceiros colocados no geral. A final será disputada no dia 29 de março, e até lá, serão realizadas as jogadas todos os domingos.

No grupo A estão S.E Grupo JCN SJBV, Boa Esperança SSG, Nako FC VGS, Meninos do Botafogo VGS e Camisa 10 Tambaú. No grupo B, os times A.A. Vargeana VGS, S.E Sanjoanense SJBV, E.C Vila Nova SCP, Guaranésia FC MG, Juventus SJRP. E no grupo C, Futrap FC Tambaú, Ponte Preta FC SJRP, Sambaí.com VGS, Vasco FC SJRP e Cantoia FC SCP.

Próximos jogos

A rodada deste domingo, dia 19, será entre Boa Esperança SSG contra o Nako FC, às 8h15. Em seguida, às 10h, haverá o jogo entre os times S.E Sanjoanense e E.C. Vila Nova SCP.

Na parte da tarde, às 14h30, Sambaí FC VGS enfrenta Vasco FC SJRP. Às 16h15, é a vez de Futrap Tambaú e Cantoia FC SCP entrarem no campo.