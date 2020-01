Escolinha de Futebol participou da 21ª Taça São João

A Escolinha Municipal de Futebol do Departamento de Esportes da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, sob o comando do professor Fábio Fontão, participou das rodadas da 21ª Taça São João de Futebol do Interior Paulista nas categorias Sub 16 e Sub 18.

O torneio teve início no sábado, dia 11, e termina neste sábado, dia 18. Os jogos foram realizados nos campos do Palmeiras FC e CSU/ Durval Nicolau de São João da Boa Vista. No primeiro dia de jogo, os times da Escolinha de Futebol jogaram contra o time Brasil Top Skills e perderam nas duas categorias, no Campo do Palmeiras FC. Na categoria Sub 16, o placar terminou em 4 a 0 para o Brasil Top Skills, e na categoria Sub 18, em 2 a 0.

No domingo, dia 12, segundo dia de jogo, Vargem jogou contra o S.E Santa Lúcia, também nas duas categorias que está competindo, no CSU/Durval Nicolau. Na categoria Sub 16, o jogo terminou empatado em 2 a 2, e na categoria Sub 18, o time S.E Santa Lúcia venceu a Escolinha por 1 a 0.

Na segunda-feira, 13, as equipes da Escolinha de Vargem jogaram os últimos jogos dessa primeira fase contra o time Esporte Clube Castelo nas categorias Sub 16 e Sub 18, no CSU/Durval Nicolau. Na categoria Sub 18, a Escolinha de Vargem goleou o Esporte Clube Castelo por 4 a 0, e na Sub 16, o time adversário venceu por 1 a 0.

Fotos: Prefeitura