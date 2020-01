Etec divulgará lista de convocação na segunda, dia 20

A divulgação da primeira lista de convocação de matrículas para o primeiro semestre de 2020 da Escola Técnica Estadual (Etec) Centro Paula Souza de Vargem Grande do Sul acontecerá na segunda-feira, dia 20.

A matrícula poderá ser realizada na escola na terça-feira, dia 21, e na quarta-feira, dia 22. Na quinta-feira, dia 23, e na sexta-feira, dia 24, será a divulgação e matrícula da segunda lista de convocação.

De acordo com a escola, as listas de convocação seguirão o critério de classificação dos candidatos em ordem de notas finais, até o preenchimento de todas as vagas disponíveis, subtraindo-se as vagas destinadas aos eventuais alunos retidos ou aos que trancaram matrícula no 1º Módulo do Curso Técnico.

Para realizar a matrícula, o interessado deverá apresentar cópia e o original dos seguintes documentos: duas fotos 3×4 recentes e iguais; CPF; RG; Certidão de Nascimento ou Casamento; Histórico Escolar ou Declaração do Ensino Fundamental (para candidatos que declararam escolaridade pública no ato da inscrição); Histórico Escolar do Ensino Médio, Declaração de Conclusão ou Declaração de Matrícula para candidatos do Ensino Técnico. Os candidatos menores de 16 anos deverão estar acompanhados pelos representantes legais.