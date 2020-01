Homem é preso em flagrante após agredir mulher no Centro

Na última segunda-feira, dia 20, com o intuito de garantir e intensificar a segurança das praças de Vargem Grande do Sul, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) realizava patrulhamento ostensivo e preventivo no Centro da cidade, quando por volta das 9h foi parada por populares que informaram que um rapaz estava agredindo um moça na Praça da Matriz.

Os GCMs foram até o local, onde se depararam com um homem apertando o pescoço da vítima, momento em que ele foi retirado de perto dela. O homem relatou que agrediu a mulher com um soco, atingindo o nariz e causando sangramento. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital com o apoio do resgate da GCM para receber atendimento médico.

Ao ser questionado, o agressor informou que agrediu a vítima porque ela rasgou seus documentos. Devido aos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante e encaminhado a delegacia, sendo necessário o uso de algemas devido a sua agressividade. Na delegacia o flagrante foi ratificado pela autoridade policial e o homem encaminhado a cadeia pública de São João da Boa Vista, permanecendo preso à disposição da justiça. Participaram da ocorrência a equipe da GCM composta por Charles, Erick e Thiago e a equipe do Resgate formada pela sub inspetora Luciana e o comandante Marco Antônio.