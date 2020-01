Nissan confirma estreia do novo Versa no Brasil em junho

Uol

A produção do Nissan Versa destinado ao mercado brasileiro começará no dia 30 de março, confirmou Ivan D’Ávila, chefe de manufatura da planta de Aguascalientes, no México, de onde virá a nova geração do sedã.

Até que chegue ao país e abasteça as concessionárias, se vão cerca de dois meses. Sua estreia no Brasil está prevista para junho.

Maior em todas as dimensões, o novo Versa também virá mais equipado. Entre os equipamentos que nascem com o sedã – nem todos confirmados para o Brasil – estão os alertas de ponto cego, colisão frontal e tráfego cruzado, câmera de visualização de 360 graus quando se engata a ré, entre outros.

O Versa mexicano não tem, mas o “brasileiro” terá ainda controle de velocidade de cruzeiro. Serão duas versões – possivelmente SV como a topo de linha e uma abaixo.

O motor é um 1.6 16V, de 120 cv e 15 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão do tipo CVT ou manual, de cinco marchas – esta última opção também incerta para o mercado nacional. Nada de turbo.

Maior

O Nissan Versa agora chega à segunda encarnação obrigado a ser melhor no que era campeão: espaço interno, praticamente sua única razão para existir – não foi por atributos visuais ou dinâmicos que o sedã somou 21.779 emplacamentos ao longo de 2019. Pois além de mais bonito e confortável, o Versa também cresceu. Quase nada no comprimento – de 4,492 para 4,495 metros -, mas significantes 2 cm no entre-eixos (agora de 2,62 m), 5 cm na largura (1,74 m) e 22 litros no porta-malas (482 litros).

Comparando

Entre os rivais, é o mais comprido, o que lhe confere certa imponência e um quê de médio. Supera por pouco o Virtus, justamente o campeão do entre-eixos (2,65 m). Nessa medida, que define o espaço oferecido aos passageiros de trás, o Versa é o terceiro, atrás também do Renault Logan.

Na largura, que diz respeito ao espaço para ombros e braços, o Versa é o segundo mais amplo, abaixo novamente do rival da Volkswagen. No porta-malas, o Nissan acomoda menos do que Virtus, Renault Logan e Fiat Cronos, este o mais acolhedor de bagagens, com 525 litros.

Interior

Já no interior vai assumir a identidade do Kicks. Central multimídia com tela de 7 polegadas e o painel de instrumentos parcialmente digital são alguns elementos. A segurança também foi reforçada.

A geração atual continuará sendo produzida em Resende (RJ), porém adotará o nome V-Drive. A nomenclatura vem acompanhada de redução de versões na linha.

O foco é rivalizar com Renault Logan, Ford Ka Sedan e Fiat Cronos. A marca não confirmou quanto tempo as duas gerações vão conviver no Brasil.

Fotos: Auto Rodas