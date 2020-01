Prefeitura oferece aulas gratuitas de Ginástica Artística

Aulas gratuitas de Ginástica Artística serão oferecidas pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, através do Departamento de Esportes e Lazer.

A nova modalidade esportiva será realizada as terças e quintas-feiras, no CEE “José Cortez” e as segundas, quartas e sextas-feiras no Clube XXI de Abril, direcionada a alunas de 5 a 15 anos de idade. Nos dois locais, das 13 às 15h, serão as aulas das alunas de 5 a 9 anos, e das 15h às 17h, das alunas de 10 a 15 anos.

As aulas são gratuitas e as inscrições começaram no dia 9 e podem ser feitas das 13h às 16h no CEE “José Cortez” e no Clube XXI de Abril. Para as inscrições, é necessária a presença de um responsável legal e um documento de identificação da criança.

A Ginástica Artística é uma modalidade olímpica que desenvolve concentração, flexibilidade, força, coordenação motora, além de diversas outras capacidades físicas que auxiliam e colaboram para o crescimento e desenvolvimento infantil, trazendo grandes vantagens para quem a pratica. As aulas serão realizadas pela nova professora do Departamento de Esportes, Marina Francisco.

Maiores informações pelo telefone (19) 3641-2325 ou pelo e-mail esporte@vgsul.sp.gov.br.