Marquinhos Moraes, presidente da Vargeana comentou a estreia do time A.A.Vargeana com vitória de virada em partida da Copa dos Campeões por 2 a 1 em cima da forte equipe de Guaranésia, com gol de Gustavo e Bieto.

O presidente parabenizou todos da comissão técnica e aos atletas. “Foi uma grande partida que fizemos e com isso saímos com bom resultado. Vargeana está com muitas caras novas. Seja bem vindo todos vocês que toparam vestir nossa camisa”, disse.