Atrações para Festa do Milho foram definidas

As atrações da 14ª edição da tradicional Festa do Milho de 2020, que acontece junto ao 10º Festival de Música Sertaneja, já foram definidas pelo Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul. O evento será realizado nos dias 8 e 9 de fevereiro, na Praça da Matriz de Sant’Ana.

A festa inicia-se no sábado, dia 8, às 19h com apresentação da Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira”, seguido do Festival Sertanejo e apresentação dos artistas da cidade Kethy Oliveira e Adriano Ramos.

No domingo, dia 9, o início será a partir das 15h e segue a tarde toda com as apresentações dos cantores do festival e premiação. Para encerrar a Festa do Milho 2020 com chave de ouro, o público presente poderá assistir um belo show que será apresentado pela cantora Adriana Farias e Banda. A cantora foi apresentadora do Programa Viola Minha Viola.

Durante todo evento será servido pelas entidades do município várias comidas típicas de milho verde, como pamonhas, curau, bolo, fricassé, polenta, bolinhos, empadas, tortas, milho cozido entre outros pratos.

Festival

As inscrições para os candidatos interessados em participar do 10º Festival de Música Sertaneja foram abertas. O evento tem como objetivo incentivar e promover a música sertaneja e seus intérpretes, assim como mostrar a importância da arte como fonte de cultura e lazer como também revelar novos talentos. Cada participante poderá inscrever uma única música, com duração de até quatro minutos e a participação é aberta a qualquer trio, dupla ou solo.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 5 de fevereiro ou até completar 26 candidatos. A inscrição dos participantes é obrigatória, e deverá ser realizada mediante o preenchimento de ficha própria disponibilizada no site da prefeitura http://www.vgsul.sp.gov.br/?p=36932 e encaminhada para os e-mails: casadacultura@vgsul.sp.gov.br e edyjmeventos@hotmail.com.

De acordo com o Departamento responsável pela festa, o Festival premiará com troféus de primeiro a quinto lugar e valores em dinheiro para os participantes. Para o primeiro lugar, o prêmio em dinheiro será R$ 1,5 mil; para o segundo colocado, o prêmio será R$ 1 mil; para o terceiro, será de R$ 700,00; para o quarto colocado, será R$ 400,00 e para o quinto, R$ 300,00.