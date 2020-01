Deputado Bruno Ganem visita construção da nova clínica veterinária

O deputado estadual do Podemos, Bruno Ganem visitou Vargem Grande do Sul na quarta-feira, dia 15, e aproveitou para conhecer a construção da clínica veterinária que a prefeitura está fazendo junto ao prédio onde será o Centro de Especialidades Médicas, antiga UPA, perto da Av. Antônio Bolonha.

Acompanhado de sua equipe e também da liderança local do Podemos em Vargem, Gláucio Santa Maria, o deputado juntamente com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), pode verificar o andamento das obras, cuja verba para construção no valor de R$ 300.000,00 foi destinada a Vargem através de emenda de Bruno Ganem.

Em contrapartida à verba, o prefeito se comprometeu em construir um local para atendimento aos animais, principal bandeira defendida pelo deputado. Segundo informou Amarildo durante a visita que teve início no seu gabinete, a clínica deverá estar pronta dentro de 120 dias e deverá contar com o trabalho de duas veterinárias, atendendo 12 horas por dia a população com seus animais.

O deputado demonstrou satisfação com o andamento das obras e disse que será um exemplo para a causa animal a ser seguido em todo o Estado e outras regiões. “Estamos construindo algo que é raro na política, tudo muito correto, transparente, sentimos prazer em ajudar a cidade, os animais, construindo pontes com pessoas do bem”, afirmou.

Falando sobre a causa animal que defende, Bruno Ganem disse que a causa está ganhando protagonismo, que ela é muito especial e que não pode retroceder, que ela vai deixar a sociedade mais humana, pois quem trata bem os animais, trata bem os seres humanos.

Amarildo falou também da repercussão que teve junto à população de Vargem, a construção da clínica veterinária e que além da obra, a prefeitura está realizando a castração de 1500 animais, tem dado apoio aos atendimentos realizados pela AAMA – Associação dos Amigos dos Animais, e também à Guarda Civil Municipal, que agora tem um novo canil que conta com quatro cães em treinamento para auxiliar o trabalho da Guarda.

Ele agradeceu ao deputado, à atuação de Gláucio Santa Maria na liberação da verba e afirmou que ficou muito empolgado quando recebeu a notícia do recurso para a construção da clínica, que vai auxiliar e muito o trabalho com animais no município.

Além de visitar as obras, o deputado também se dirigiu ao canil da Guarda Civil Municipal que será inaugurado em breve, onde conheceu os cães que estão em treinamento, interagiu com eles e encerrou a visita ao município.

Fotos: Prefeitura