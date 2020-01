Falecimentos publicados no dia 18 de janeiro de 2020

Faleceu o sr. Santo Canela Neto, no dia 13 de janeiro, aos 70 anos de idade. Deixa a esposa Maria, os filhos Luís Henrique, Júlio César e Sandra, o genro Nelson, a nora Daiane, os netos Fernanda, Luís Otávio, Ana Carolina, Rafael, Carina e Adélia e os bisnetos Catiane, Letícia, Júlia, Gabriela e Vitória. Foi sepultado no dia 14 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Elton Cristiano Ribeiro, no dia 15 de janeiro, aos 35 anos de idade. Solteiro, deixa o pai Ângelo Donizete, a madrasta Rosentina e os irmãos Gabrielle e Vander. Foi sepultado no dia 15 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. José Messias Filho, no dia 12 de janeiro, aos 70 anos de idade. Deixa a esposa Maria de Fátima, os filhos Alexandre, Alexander e Alexandra, o genro Luís Roberto, as noras Cilene e Rosemeri e os netos. Foi sepultado no dia 12 de janeiro, no Cemitério de São João da Boa Vista.

Faleceu o sr. Benedito Antero, no dia 13 de janeiro, aos 60 anos de idade. Deixa a esposa Maria. Foi sepultado no dia 14 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Francisco Cardoso de Queiroz, no dia 11 de janeiro, aos 75 anos de idade. Deixa a esposa Francisca e os filhos Edivan, José, Lucas e Felipe. Foi sepultado no dia 12 de janeiro, no Cemitério parque das Acácias.

Faleceu o sr. Dalmo Tiburso da Silva no dia 9 de janeiro, aos 66 anos de idade. Deixa a esposa Marli, os filhos Priscila, Maria e Jairo, genros e netos. Foi sepultado no dia 11 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. José Dias, no dia 11 de janeiro, aos 60 anos de idade. Solteiro, foi sepultado no dia 12 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Leni Maria Tupan, no dia 14 de janeiro, aos 56 anos de idade. Deixa o marido Gilberto e os filhos Paulo, Pedro e Gabriela. Foi sepultada no dia 15 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Rosa Geraldi do Carmo, no dia 10 de janeiro, aos 81 anos de idade. Viúva, deixa os filhos Cleusa, Cleide, Cláudio e Claudemir, o genro, as noras, netos, bisnetos e tataraneta. Foi sepultada no dia 11 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.