Obra de pavimentação da Avenida Alice Buosi teve início

Após anos de reivindicação dos moradores próximos ao local, as obras para a pavimentação da Avenida Alice Buosi, que liga a Avenida Antônio Bolonha ao Jardim Fortaleza, teve início na última segunda-feira, dia 13. Na sexta-feira, dia 17, já estava sendo executado a rede de drenagem.

A licitação para pavimentar a Avenida foi feita em abril de 2019 e em setembro, o local foi interditado para a construção da nova ponte e terraplanagem da área. No entanto, apenas este ano a Caixa Econômica Federal autorizou o início da obra de pavimentação, motivo pelo qual, segundo a prefeitura, levou o atraso da obra.

Nesta primeira etapa, de acordo com a prefeitura, será feito as galerias de águas pluviais, calçadas e pavimento, uma vez que a rede de água e esgoto já foi feita anteriormente. No local, além da pavimentação do asfalto, será realizado rede de drenagem, calçada em concreto e sinalização viária horizontal e vertical. A prefeitura informou ainda que será realizado o plantio de árvores no local.

À Gazeta de Vargem Grande, a prefeitura informou que a empresa Ativa CSW Desenvolvimento Urbano foi contratada através de processo licitatório pelo valor de R$ 556.614,84.

Segundo a prefeitura, a importância da obra para a interligação dos bairros é facilitar a circulação da população com segurança pelo local, tendo em vista o grande número de pessoas que utilizam essas vias para locomoção.

Na avenida estão sendo realizadas obras de infraestrutura, interligando toda a região às margens direita do Rio Verde. Ela vai se conectar com a Via Expressa Antônio Bolonha, local onde trafega inúmeros trabalhadores da cidade. Além disso, a obra, segundo a prefeitura, pretende desafogar o grande fluxo de veículos do trecho da Rua 7 de Setembro com a Rua Capitão Gabriel Ribeiro.

Porém, de acordo com a prefeitura, não está previsto até no momento a pavimentação da margem esquerda do rio, compreendida entre o trecho da Rua Santana e Avenida Alice Buosi.

A reivindicação da pavimentação da Av. Alice Buosi é antiga e a Gazeta de Vargem Grande já produziu diversas matérias sobre a questão. Durante anos, os moradores das imediações da Avenida se queixaram sobre a poeira ou lama em dias de chuva, que vai da Avenida Alice Buosi para a Via Expressa Antônio Bolonha, e pediram a pavimentação do local.

O recurso a ser utilizado na pavimentação, construção de calçada e galerias de águas pluviais é uma emenda de R$ 500 mil do ex-deputado Federal Silvio Torres.

De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), na referida Avenida está sendo feito também uma nova ponte em substituição as duas existentes, que estão com as bases de sustentação comprometidas.

Em uma postagem em sua página da rede social Facebook, o prefeito informou que a prefeitura também está licitando o pavimento, que vai ligar a nova ponte ao Jardim Fortaleza. Com isso será interligado a Avenida Aurora Fernandes Bolonha, recém-pavimentada, na margem direita do Rio Verde com a Avenida Alice Buosi e o Jardim Fortaleza.

Segundo a prefeitura, a execução da obra limitará ainda mais o tráfego no local, sendo no primeiro momento permitido apenas a circulação de pedestres com os cuidados devidos.

O prefeito ainda pontuou que nesta etapa das obras da Avenida Alice Buosi, se a chuva ajudar, a conclusão é de cerca de 30 dias. A ponte, segundo ele, demora um pouco mais, sendo, no mínimo, 60 dias, além das obras a serem realizadas na ponte até o Jardim Fortaleza, como galerias, meio fio e asfalto, que ainda estão em licitação. No entanto, segundo a prefeitura, a previsão de término de toda a obra no local é de aproximadamente 4 meses, contados do início das obras.