Prefeitura coloca novos terrenos à venda

O departamento de Licitações da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, abriu a concorrência pública para a venda de 12 terrenos, localizados em vários bairros da cidade e cujos valores advindos da venda dos imóveis serão destinados para desapropriação de áreas para implantação e construção de moradias populares.

Os terrenos serão vendidos separadamente e os interessados poderão apresentar propostas individuais para cada um dos lotes. A modalidade é concorrência do tipo maior oferta e os interessados deverão entregar a documentação até o dia 20 de fevereiro às 9h, no departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, data que será aberta a sessão.

Para habilitação será necessário que os interessados recolham o valor correspondente a 2% do preço mínimo de venda de cada lote, a título de caução, e apresentem os documentos previstos no subitem 5.4 do edital. A quantia recolhida pelo licitante deverá se constituir, na oportunidade em que for formalizada a transação, em parte do pagamento do preço total de venda.

Os valores depositados pelos demais licitantes para fins de habilitação, cujas propostas não sejam sagradas vencedoras, serão devolvidos. As propostas serão classificadas, individualmente para cada lote, em ordem decrescente de valor.

Serão proclamadas vencedoras as propostas que atenderem às exigências do edital e apresentarem a maior oferta de preço para cada lote. O edital completo e todos os elementos que o integram poderão ser obtidos através do site da Prefeitura http://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (19) 3641-9019 / 3641-9035 ou e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br.