Terrenos da antiga rodoviária e do mercadão ainda não tiveram compradores

Colocados a venda pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul por duas vezes, os terrenos da antiga rodoviária e do antigo Mercadão Municipal ainda não foram vendidos e vão ser postos novamente à venda em fevereiro.

A referida concorrência já foi marcada em 21 de novembro de 2019 e em 7 de janeiro de 2020 e segundo a prefeitura, apesar de muitas pessoas entrarem em contato solicitando informações, no entanto não foi protocolado nenhuma proposta para a compra dos imóveis.

De acordo com o responsável pelo Departamento de Licitações e Compras, a Concorrência Pública 001/2019, que tem como objeto a venda de dois imóveis localizados na Rua Prudente de Moraes, no Centro, está marcada para reabertura no dia 20 de fevereiro de 2020, às 8h.

Conforme o edital, o primeiro lote está com o valor de aproximadamente R$ 1,476 milhão e o segundo, R$ 338 mil, que poderiam ser pagos à vista ou em até três vezes.

Segundo o Executivo, a intenção era investir o valor obtido na licitação na aquisição de uma nova área para implantação de um novo distrito industrial, com sua respectiva infraestrutura, uma vez que o atual distrito José Aparecido da Fonseca – Tota possui apenas alguns lotes que estão em fase de estudos para doação e em breve, não haverá mais áreas disponíveis.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), em entrevista à Gazeta sobre o assunto há alguns meses, comentou que diante do problema do desemprego e do subemprego na cidade, foi preciso tomar a decisão da venda das áreas. Ele destacou a importância dos terrenos, mas lembrou que na atual conjuntura econômica, eles seriam mais úteis viabilizando investimento num novo distrito industrial.

Os terrenos serão vendidos separadamente e os interessados poderão apresentar propostas individuais para cada um dos lotes até o dia da reabertura, conforme o edital completo, que está disponível no site da Prefeitura, pelo link http://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br.

Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3641-9019 e (19) 3641-9035 ou pelo e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.