Economizar para investir

Depois de longos anos sem receber a devida atenção das administrações que se sucederam, a conhecida baixada do Rio Verde começa a mudar e recebe um bom investimento público com o asfaltamento das avenidas Alice Buosi e Aurora Fernandes Bolonha, marginal direita do rio, construção de nova ponte, ligando os bairros do Jd. Fortaleza e outros próximos a ele à Via Expressa Antônio Bolonha.

Um dos principais corredores de tráfego e de pedestres da cidade, a Via Expressa Antônio Bolonha faz a interligação a vários bairros importantes da cidade, principalmente aos localizados do outro lado da SP 215, aos distritos industriais e também tornou-se importante via de entrada da cidade.

É preciso ter dinheiro em caixa para a prefeitura fazer estes investimentos tão necessários e para sobrar verbas, é preciso que o administrador público faça uma boa gestão, procurando economizar, priorizar, não desperdiçar e ter zelo com o dinheiro dos contribuintes, agindo com honestidade.

Outra capacidade que o prefeito tem de ter, é o bom relacionamento político nas várias esferas dos governos estadual e federal, onde vai buscar verbas para tocar as obras da cidade, pois sabidamente o Orçamento de Vargem Grande do Sul é pequeno pelo tamanho da população, sobrando muito pouco e só com a ajuda externa através de convênios e emendas parlamentares é que se consegue investir em obras como as acima citadas.

Os investimentos que estão sendo feitos no local deverão mudar aquela região, atraindo mais investimentos, como por exemplo, o anúncio da construção de um moderno prédio para um dos supermercados da cidade numa das esquinas da Via Expressa Antônio Bolonha com a Avenida Alice Buosi.

Com a infraestrutura que está sendo feita, também novas residências deverão tomar o local, antiga várzea do Rio Verde e o cuidado que se pede às autoridades competentes, é para que respeitem as leis e protejam o meio ambiente.

O local é estratégico para definir o futuro do Parque Linear Ecológico que se quer construir na cidade, uma das aspirações para deixar Vargem Grande do Sul uma cidade moderna, equilibrada, com uma grande área voltada para parques, lagos, áreas de lazer, esporte e cultura, atraindo pessoas que no futuro queiram morar e investir no município.